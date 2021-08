Descarta Zverev participar en la Copa Davis

AFP

Hora de publicación: 10:20 hrs.

BerlínReciente campeón olímpico individual en Tokio 2020, el alemán Alexander Zverev, anunció que no participaría en la Copa Davis de tenis, programada en noviembre.El germano aseguró que necesitaba descansar. Alemania forma parte de los 18 países que estarán la competición, que se disputa a lo largo de una semana."Soy humano y me hacen falta vacaciones. Jugamos de enero a octubre y no jugaré en noviembre", dijo el número 5 del mundo a la prensa de su país.Zverev, de 24 años, aseguró que volvería a jugar la Copa Davis si volvía a su antiguo formato, consistente en varios fines de semana durante el año.Después de derrotar en tres sets a Novak Djokovic (1) en Semifinales, Zverev derrotó al ruso Karen Khachanov para conquistar el torneo olímpico en Japón.El anuncio de su retiro de la Davis se produce en mitad de una lluvia de bajas en los circuitos masculino y femenino, destacando la ausencia de Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic de las citas en Toronto y Cincinnati, torneo al que también renunciaron las hermanas Williams y su compatriota Sofia Kenin (4).