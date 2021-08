Descartan afectación con libertad tarifaria de AMX

Ailyn Ríos

Hora de publicación: 16:10 hrs.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) descartó que la libertad tarifaria a América Móvil (AMX), Agente Económico Preponderante en Telecomunicaciones (AEPT), pueda impactar en la competencia del sector.Desde esta semana, el AEPT podrá fijar las tarifas que cobra a otros operadores de Banda Ancha Fija (BAF) por usar parte de su infraestructura de bucle local en 52 municipios.En esos municipios AMX tiene menos del 50 por ciento del mercado, hay tres o más competidores en servicios de BAF, hay una penetración de internet fijo de 75 por ciento en los hogares y el AEPT no es el principal operador, según un análisis de competencia realizado por el regulador.Especialistas han criticado la decisión de otorgar la libertad tarifaria es contraria a lo establecido en la Constitución, que la preponderancia es indivisible y que impactará en el consumidor final. Además, advirtieron que tendrá un impacto en la concentración de mercado a nivel nacional.Sin embargo, Víctor Manuel Rodríguez Hilario, titular de la Unidad de Política Regulatoria en el Instituto, aseguró que se realizó un análisis detallado sobre el procedimiento que se está siguiendo para determinar las medidas de libertad tarifaria."No se está quitando la regulación al AEPT, no deja de ser preponderante, está regulado", dijo Rodríguez Hilario.El titular recordó que el AEPT está obligado a cobrar la misma tarifa a nivel nacional para sus servicios, por lo que si aumenta sus precios en esos 52 municipios, tendría que replicar el incremento a nivel nacional, en consecuencia perdería competitividad en otros mercados."Recordemos la empresa mayorista a la que se le da esta libertad tarifaria no es a Teléfonos de México, es a la empresa mayorista de nueva creación en 2020", mencionó Víctor Manuel Rodríguez Hilario, titular de la Unidad de Política Regulatoria en el Instituto, en un encuentro con medios.Ante la postura de AMX sobre que la libertad tarifaria del IFT resulta insuficiente si no se acompaña de un proceso acelerado de eliminación de subsidios regulatorios asimétricos a sus competidores, Rodríguez Hilario dijo que el Instituto no está buscando un número de municipios donde dar la libertad tarifaria, sino mejorar la competencia."No estamos señalando que hay competencia efectiva, estamos señalando que hay indicios de que la competencia ha aumentado en importancia, de que hay más diversidad de operadores brindando esos servicios y que pueda existir una regulación flexible en uno de los servicios que regula el Instituto."Se van a revisar conforme a las ofertas anualmente, se van a seguir estos criterios y pueden entrar o salir municipios de estos criterios", aseveró el titular.