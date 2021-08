Despiden familia y amigos a Lilia Aragón en Cuernavaca

03 min 00 seg

Grupo REFORMA

Hora de publicación: 17:56 hrs.

Familiares de Lilia Aragón y amigas cercanas, como Laura Zapata Isaura Espinoza , despidieron este martes a la primera actriz, quien falleció el lunes a los 82 años de edad por presuntos problemas cardíacos.En una funeraria de Cuernavaca, Morelos, ciudad donde perdió la vida, se reunieron sus seres queridos para asistir a su velorio, el cual fue organizado por sus tres hijos, Alejandro, Gabriela y Pablo, quienes aseguraron llevarse bien y desmintieron cualquier pelea por alguna herencia."Entiendo lo que Lilia Aragón significaba para el medio artístico. La familia está muy sólida, más fuerte que nunca, y nadie está peleando por el poder. Es un poder dividido entre tres, yo y mis dos hermanos", dijo Pablo en entrevista."La herencia de mi mamá no existe, ella heredó en vida. Dejó un testamento de tres cosas, pero todo lo demás es de Editorial Lince y Editorial Índice, compañía de mis hermanos".Desde hace algunos años, la actriz comenzó con tratamiento para su corazón. Incluso, pese a atenderse con médicos particulares, acudía a la Asociación Nacional de Actores (ANDA), de la cual fue secretaria general de 2006 a 2010, para surtir sus recetas.Hace tres semanas, Aragón estuvo internada en un hospital cerca de su casa, pero días después fue dada de alta.Al velorio asistieron dos amigas y colegas muy cercanas a Aragón, las actrices Isaura Espinoza y Laura Zapata, con quienes trabajó en proyectos de televisión y teatro."Ella siempre fue muy cercana a mí. Le agradezco tantas cosas: su talento, su brillantez, su lucha por la cultura, toda su sabiduría, su experiencia. Yo había estado hablando con ella, pero todavía teníamos la esperanza de que se recuperara", indicó Espinoza en entrevista."Me dijo que me extrañaba, que no nos habíamos visto por esto de la pandemia, yo vengo de Querétaro... Para mí ha sido un golpe fuerte, pero también creo que está mejor donde quiera que esté, sobre todo por cómo se veía el panorama de su operación".Por su parte, Zapata se dijo afligida por la partida de su amiga y confidente."Mi queridísima amiga... Qué sorpresa, qué rapidez, qué manera de irse. Qué tristeza. Fuimos muy, muy amigas, muy queridas, y hace muy poco hablé con ella. Tuvimos mucho trabajo juntas, mucha complicidad, muchos recuerdos", señaló Zapata.Pablo, hijo de la actriz, informó que aún no sabe dónde descansarán los restos de su madre, que fueron incinerados este martes, aunque dijo que a ella le hubiera gustado que fuera en las playas de Cozumel.Asimismo, criticó la falta de atención de Jesús Ochoa, actual Secretario General de la ANDA, quien al parecer no ha dado el pésame a la familia."A mí no me genera nada el señor Ochoa, más que un poco de pena en su gestión. Creo que es uno de los más grandes actores mexicanos, lo respeto como eso, pero no me gusta como Secretario General."No ha sido para tomar un teléfono, sacar una esquela o mandar un arreglo de flores", puntualizó Pablo.Con información de Rafael Bahena.