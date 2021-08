Destaca 'Piojo' el Mundial de Tigres

02 min 30 seg

Juan Carlos Jiménez

Hora de publicación: 22:44 hrs.

Miguel Herrera pidió no olvidar que a nivel internacional los Tigres ya se ganaron respeto.Aunque el "Piojo" apenas va llegando, comentó que si un equipo ha representado bien al País es el felino con su participación en el Mundial de Clubes."Se nos olvida muy rápido que es el equipo que mejor ha jugado un Mundial de Clubes y con esa idea vamos a pelear todos los torneos a pesar de que éste no es oficial."Dos derrotas de México con Estados Unidos no significan los 14 títulos que se lleva seguidos (a nivel clubes), sí se han acortado las distancias, la MLS ha ganado terreno importante, y los equipos mexicanos que venimos al torneo venimos a sus casas a un solo partido con todo a favor para ellos y no rehusamos esa obligación, vamos con todo", expresó Herrera.El zaguero central Hugo Ayala recalcó que aunque el torneo no es oficial, los felinos vienen mentalizados en llegar lo más lejos posible."Lo tomamos con seriedad, tranquilidad, sabiendo de lo que es capaz el equipo, lo que viene trabajando, es un gran rival, siempre peleando campeonatos, gran infraestructura. No va a ser sencillo, confiamos en lo que venimos haciendo y vamos a pelear con todo por el campeonato, empezando con este partido", comentó Ayala.Jesús Dueñas describió un poco el estilo de los equipos norteamericanos, pero valoró más la ambición que tienen los Tigres por seguir trascendiendo en cada certamen."Nos ha tocado enfrentarlos en Concachampions y vemos que son equipos fuertes, rápidos, hay que estar muy concentrados e ir con todo por la victoria."Tenemos un plantel muy basto, muy buenos seres humanos, el cuerpo técnico vino a fortalecer eso, queremos más, no nos queremos confiar, de Seattle es un equipo que va salir con todo, que está con su afición pero a la hora del silbatazo inicial tendremos que olvidarlo, es una cancha sintética, sabemos lo que es jugar aquí, el equipo también jugó contra Tijuana en una de ellas y sacó la victoria, no es excusa", declaró.Sobre su regreso a las canchas, el "Pollo" dijo estar en plenitud y listo para pelear por la titularidad."Sé que vengo de una lesión, pero ya estoy al 100, me toca trabajar y esperar una oportunidad que mañana (martes) se me presenta, estar al 100 para sacar mi calidad y mi esfuerzo, lo que me toca es trabajar para cuando me den la oportunidad hacer lo mejor posible por el bien del equipo".Los felinos se enfrentan mañana al Seattle Sounders en los Cuartos de Final de la Leagues Cup.