Destituyen a Secretario de BCS que fue detenido ebrio

01 min 30 seg

Óscar Uscanga

Hora de publicación: 13:09 hrs.

Luego de ser exhibido en un video detenido y en estado de ebriedad, el Secretario de Seguridad Pública de Baja California Sur, Germán Wong López, fue separado del cargo por el Gobernador Carlos Mendoza Davis.El Mandatario panista informó de la destitución tras darse difundirse un video en el que Wong López, quien también es Capitán de Navío de Infantería de Marina, aparece en los separos de la Policía municipal de Los Cabos retando a unos uniformados."Acordé con el @AlmiranteSrio Ojeda Durán la destitución del Cap. Germán Wong, Secretario de Seguridad Pública de #BCS. Encargaré el despacho al Subsrio. Marco Antonio Montoya en tanto se designa al nuevo titular. L@s miembros de mi gabinete deben tener conductas intachables", afirmó Mendoza en redes sociales.De acuerdo con reportes locales, Wong López fue detenido el 7 de agosto pasado por agentes municipales que recibieron el reporte de detonaciones de arma de fuego en Los Cabos.En la grabación, el ahora ex Secretario aparece junto con otros tres detenidos retando a los policías a que le peguen."¡Pégame, pégame!", grita a los municipales mientras está esposado, en tanto que otra detenida le pide mantener la calma.El ex funcionario fue liberado esa noche, luego que no le quisieron fincar ningún delito por disparar su arma al aire.Wong López, quien es integrante de fuerzas especiales y diplomado de Estado Mayor de la Secretaría de Marina, fue nombrado como titular de Seguridad Pública en febrero de 2018.