Detecta Montoya que Checo no confía en su auto

01 min 30 seg

Marco Arellano

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Sergio Pérez aún no le tendría confianza al 100 por ciento a su nuevo auto... y eso se nota.El ex piloto de Williams y McLaren en la F1, Juan Pablo Montoya, encontró este factor poco mencionado en el manejo del mexicano, que parece no termina por adaptarse al RB16B.Checo llegó este año a Red Bull tras manejar un auto totalmente diferente como lo fue el de Racing Point -hoy Aston Martin- y parecía entender a su nuevo monoplaza luego de cinco carreras, porque llegó el triunfo en Azerbaiyán y el tercer lugar en Francia, pero cuatro fechas después aún no hay otro buen resultado."Si miras el Red Bull, en manos de Max (Verstappen) parece un coche realmente bueno, estable y predecible. Y se siente que está cómodo conduciéndolo. Si miras a 'Checo', tiene que lucharlo. Si miras a 'Checo', parece siempre, en mi opinión, terminar doblando un poco antes porque tiene miedo de que el coche se mueva en la entrada de la curva", analizó Montoya en declaraciones a Motorsport de Países Bajos."Su compañero de equipo (Max) va a fondo al frenar y él (Pérez) termina pasando por algunos de los bordillos interiores y cosas por el estilo, sólo porque probablemente no confía tanto en el coche".La Fórmula Uno regresa este fin de semana, tras el receso por las vacaciones de verano, con el Gran Premio de Bélgica.