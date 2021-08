Detienen a directivo de La Prensa de Nicaragua

02 min 30 seg

AFP

Hora de publicación: 14:27 hrs.

El gerente del diario La Prensa de Nicaragua, Juan Lorenzo Holmann, fue detenido el sábado tras el allanamiento al periódico, vinculado por las autoridades a supuesto lavado de dinero, y en medio de una ola de arrestos a opositores y críticos del Presidente Daniel Ortega."Holmann, fue llevado por la Policía en su vehículo, custodiado por dos patrullas, a la cárcel de El Chipote", supuestamente para firmar documentos, denunció en Twitter el periodista Carlos Fernando Chamorro, su primo, en la madrugada del sábado tras 19 horas de ocupación del diario.Horas después, la policía confirmó en un comunicado la detención de Holmann, quien está siendo investigado por "defraudación aduanera, lavado de dinero, bienes y activos". Añadió que remitirá el caso a las autoridades para su "enjuiciamiento y determinación de responsabilidades penales".A tres meses de las elecciones, con Holmann se eleva a 33 el número de opositores y críticos al Gobierno presos, entre ellos Cristiana Chamorro, Vice Presidenta de La Prensa, propiedad de su familia y una de los siete aspirantes a la presidencia arrestados.El Mandatario de 75 años, que gobierna desde 2007, ha postulado su candidatura a las elecciones de noviembre para un cuarto mandato sucesivo con la exguerrilla de izquierda Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).Documentos y bienes"La Policía incautó y trasladó en camiones computadoras, archivos contables, cajas de documentos, y una cantidad indeterminada de bienes, de las bodegas de La Prensa", denunció Carlos Fernando Chamorro.Las autoridades investigan a los directivos del diario La Prensa, el único con circulación nacional y crítico del Gobierno.Las acciones contra el diario tuvieron lugar un día después de que Holmann anunció la suspensión de la edición impresa del periódico debido a la retención de papel por parte de las autoridades de aduana. Pero continúa informando en sus plataformas digitales.El diario La Prensa, con 95 años de historia, ha sobrevivido a los vaivenes de la política local. Uno de sus directores, Pedro Joaquín Chamorro, esposo de la ex Presidenta Violeta Barrios, fue asesinado a tiros en una calle de Managua en 1978, durante la dictadura de Anastasio Somoza.La noche del viernes durante un acto de aniversario de la fuerza naval del ejército, y mientras continuaban los agentes dentro de las instalaciones del diario, Ortega acusó a sus dueños de "lavar dinero y luego esconder las pruebas".Asimismo consideró una calumnia la denuncia de que se habían quedado sin papel y que por eso no podía salir ese diario."Cuando se miente de esa manera, cuando se calumnia al Estado, está cometiendo un delito". "El que calumnia, el que difama, va a la cárcel", subrayó Ortega.Periodistas del diario dijeron en sus redes que las existencias de papel no eran suficientes para imprimir una edición y otras publicaciones que tiene la empresa.