Detona su expansión al combatir Covid

02 min 30 seg

Silvia Olvera

Hora de publicación: 22:27 hrs.

En plena pandemia, muchas empresas cerraron operaciones, algunas incluso de forma definitiva, pero hubo otras que capitalizaron su giro y se expandieron exponencialmente, como es el caso de Air-Care México.Desde un inicio, la empresa se volvió sector esencial, debido a que sus sistemas de filtración y purificación del aire para el combate del virus y bacterias formaron parte del "check list" de las medidas necesarias para operar y/o ir regresando a la "nueva normalidad".Con sede en Monterrey, los productos de Air-Care fueron de los más socorridos, lo que les permitió en estos dos años duplicar ingresos, reveló su directora Marisa Jiménez de Segovia.Desde hace 30 años que arrancó la empresa, su crecimiento anual en ventas oscilaba entre 5, 10 a 20 por ciento."Pero ahora con el Covid fue más exponencial, porque en muchos lugares valoraron la filtración del aire", dijo.Incluso, algunos de sus productos tuvieron alzas de 4 dígitos, como el filtro con eficiencia MERV13, con mil 200 por ciento, o las lámparas de luz ultravioleta con 3 mil 800 por ciento.Jiménez de Segovia fundó la compañía en 1992 de la mano de su abuelo, José de Jesús Rodríguez, fallecido en el 2009; y de su marido Gabriel Segovia Kane, como una importadora de soluciones de limpieza de ductos de aire, pero al año y medio pidió a su proveedor le enseñara a fabricarlos.De ser importador ahora fabrican y comercializan productos diversos, y entre sus grandes clientes están los fabricantes globales de aires acondicionados.Fue una emergencia la que los llevó a ser proveedores de esas firmas."La primera vez que me hablaron fue porque me dijeron 'tenemos parado un equipo de miles de dólares por un filtro que me cuesta dos dólares'. Así empezamos como un proveedor emergente".Otra emergencia aparece en la pandemia..."Recibíamos muchas llamadas en fin de semana y altas horas de la noche. Una ocasión era medianoche, pensamos que habían marcado por error nuestro número, hasta una tercera llamada contestamos y era alguien que le urgía cotizar filtros de aire HEPA (de máxima eficiencia) para un hospital".El impacto a las cadenas de suministro y los costos y tiempos de transporte, también está propiciando que empresas de Estados Unidos estén buscando con urgencia sustituir a sus proveedores asiáticos, y varios ya han buscado a Air-Care.De tener 179 empleados en el 2019, en este año ya rozan los 300, y ante la demanda que se avecina, prevén elevar en 2022 sus ventas en 30 por ciento en México y 150 por ciento en el extranjero.