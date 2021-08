Detrás de Santa Lucía

Marco Antonio Mata

Su notable experiencia en la proyección y realización de aeropuertos en diferentes partes del mundo hizo que Francisco González Pulido fuera contactado por el actual Gobierno de México para diseñar el Aeropuerto Felipe Ángeles de Santa Lucía, así lo manifestó el creativo en el programa Diálogos Entremuros de Grupo Reforma."Cuando se acercan a hacerme esta invitación surge un poco en el marco de que estaban buscando un arquitecto mexicano que tuviera realmente experiencia en terminales de más de 20 millones de pasajeros y que tuviera experiencia internacional y, pues francamente creo que no hay muchos, o bueno no lo sé, no se si realmente hay más de dos o tres."El argumento fue: 'tu tienes mucha experiencia, eres mexicano, tenemos un problema de infraestructura que resolver y nos gustaría que nos dieras tu opinión' y así empezó el proyecto, a mi realmente me interesa resolver problemas de infraestructura ambiciosos, ahorita tengo proyectos muy grandes, en Asia sobretodo, y lo tomé como un reto extraordinario", explicó González Pulido.Sin embargo, el creativo aclaró que hizo un diseño, desarrolló un plan maestro, les entregó un proyecto ejecutivo el año pasado, pero desde entonces no sabe qué están construyendo. Aseguró desconocer porqué lo hicieron a un lado del desarrollo de la obra y si lo que están haciendo se apega a lo que él les diseñó."No me aleje yo, no fue una decisión que yo tomé, esa fue una decisión que ellos tomaron, yo realmente estaba dispuesto hacerlo todo como lo he hecho en todos los proyectos."Ahorita tengo una torre en construcción de 320 metros de altura en China y no importa que estemos a 14 horas de diferencia en avión, estoy involucrado en todo el proceso porque eso es lo que le toca hacer al arquitecto para garantizar que la obra se realice con total fidelidad al diseño y que cumpla con los requisitos que tiene que cumplir. Pienso que ellos sintieron que lo podían hacer y fue la decisión que tomaron", precisó.González Pulido es autor, junto con el desaparecido alemán Helmut Jahn, de obras como el Aeropuerto Internacional Suvarnabhumi, en Bangkok, Tailandia; las Torres Gemelas Veer, en el City Center de Las Vegas; el Centro de Convenciones de Doha, en Qatar; y el Aeropuerto de Colonia/Bonn, en Alemania.Con el arquitecto Alonso de Garay le dio vida al Estadio de Beisbol de los Diablos Rojos, en la Ciudad de México.