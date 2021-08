Diablos Rojos-Tigres, una guerra decisiva

01 min 30 seg

Sineli Santos

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Campeonato 17 y "Guerra Civil" a la vista.Los Diablos Rojos del México recibirán a Tigres de Quintana Roo en el arranque de los Playoffs de la Liga Mexicana de Beisbol después de concluir la temporada regular como líderes de la Zona Sur con marca de 41-23."El equipo tiene que mantener la misma mentalidad y responsabilidad que mostró durante la temporada. Tenemos claro que no debemos de cambiar la forma en que hicimos las cosas.Seguimos confiando en los muchachos, que lo que hicieron se puede ejecutar aquí. Estamos listos para arrancar esta serie", comentó Miguel Ojeda, mánager de la novena escarlata.De los 12 juegos entre los Pingos y los felinos, la ventaja ha sido para los capitalinos, que suman 7 victorias, por lo que buscarán alargar la racha mandando al montículo al lanzador nicaragüense JC Ramírez, que registra marca de 2-0 con efectividad de 3.68.Los otros enfrentamientos de la postemporada en la Zona Sur son Puebla vs. Tabasco y Veracruz vs. Yucatán. Por el lado de la Zona Norte se medirán Laguna vs. Guadalajara, Monclova vs. Saltillo y Aguascalientes vs. Tijuana.