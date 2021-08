Dice Jennifer Aniston adiós a amigos que rechazaron vacuna

02 min 00 seg

Grupo REFORMA

Hora de publicación: 18:41 hrs.

Jennifer Aniston explicó por qué cortó la relación con algunos de sus amigos que se han negado a vacunarse.A principios de esta semana, la protagonista dedijo a la revista InStyle que había perdido a algunas personas de su vida que habían decidido no tener la vacuna de Covid-19.Desde entonces, algunos de sus seguidores de Instagram le preguntaron por qué estaba tan preocupada sobre el tema, dado que ella ya había sido vacunada."Si tienen la variante, aún pueden dármela ", respondió Aniston, una referencia a los datos emergentes que muestran que las personas vacunadas aún pueden contraer y transmitir el virus."Puede que me enferme un poco, pero no me ingresarán en un hospital ni moriré. Pero puedo dársela a alguien que no tiene la vacuna y cuya salud está comprometida (o tiene una condición previa existente) y, por lo tanto, pondría sus vidas en riesgo", explicó.El 27 de julio, los centros para el control de enfermedades actualizaron su guía sobre usar cubrebocas en interiores después de que una nueva investigación reciente de brotes reveló que las personas vacunadas pueden portar tanto virus como las que no están vacunadas. Aunque son raras, las infecciones progresivas aún pueden ocurrir, y las personas vacunadas son asintóticas y, en menos casos, muestran síntomas."ESO (sobre la nueva información) es por lo que me preocupo. Tenemos que preocuparnos por algo más que nosotros mismos", dijo antes de publicar una foto con la frase "Lo que no te mata muta y vuelve a intentarlo".En el artículo de portada de InStyle sobre Aniston, que se publicó el 3 de julio, la intérprete también expresó que sentía que era una obligación moral y profesional informar a las personas sobre su estado de vacunación."Es complicado porque todos tienen derecho a tener su propia opinión, pero muchas opiniones no se sienten basadas en nada más que en el miedo o la propaganda", dijo a la revista.