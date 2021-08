Dice Peralta que no halla fondos para nómina

El Gobernador de Colima, el priista José Ignacio Peralta, reconoció que después de reunirse anoche con autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la Ciudad de México todavía no encuentra los recursos para pagar la nómina de trabajadores."Ayer por la noche sostuve una reunión de trabajo con la subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Victoria Rodríguez Ceja. Esto como parte de las gestiones que realizo para obtener recursos extraordinarios que permitan el pago de la nómina de trabajadores de Gobierno del Estado", posteó el Mandatario en sus redes sociales."Hoy continuaré con las gestiones; en estos momentos mi prioridad es lograr la liquidez que me permita cumplirle a las y los trabajadores. Sé que vamos a encontrar una solución, haré todo lo posible para que así sea".Por esa misma vía felicitó la ratificación del nuevo Secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, por parte de la Cámara de Diputados.Además, advirtió del crecimiento de casos de Covid-19 en la entidad, siendo Colima, Villa de Álvarez, Manzanillo y Tecomán las localidades con más riesgos.El Presidente Andrés Manuel López Obrador visitará este sábado Colima.Presidencia informó que el Mandatario tiene programado encabezar un acto en la capital del Estado, donde recibirá y presentará informes sobre la aplicación de los Programas de Bienestar.Se prevé que, en su visita, de apenas unas horas, esté acompañado por el Gobernador priista Ignacio Peralta, quien ya solicitó la ayuda de la federación para hacer frente al problema presupuestal.La crisis en Colima se registra a solo tres meses de que Peralta deje el cargo, en el que será relevado por la morenista, Indira Vizcaíno, quien también podría participar en la breve gira presidencial.El pasado 29 de julio, Peralta declaró que su Administración no tenía recursos para solventar la segunda quincena de julio de 8 mil trabajadores del estado, jubilados y pensionados.Con información de Claudia Guerrero