Dicen que Mbappé desea irse del PSG

02 min 00 seg

Diego Martínez

Hora de publicación: 17:42 hrs.

En el PSG no todo es felicidad. Nadie sabe hasta el momento el desenlace de la novela Kylian Mbappé , misma que lleva ya varias temporadas de drama.La llegada de Lionel Messi coloca en el campo a un tridente de ensueño con Neymar y Kylian, pero el futuro de éste último es una incógnita.Thibaud Vezirian, presentador de TV de L'Equipe, aseguró que desde hace varias semanas el galo le informó a la directiva que no quiere seguir ahí, y que hasta habría solicitado ya su bono de salida."Kylian Mbappé quiere irse. Ha solicitado su bono de salida y no desea prorrogar. O es el Real Madrid este verano, o un comienzo libre en un año. Ya había advertido hace varias semanas que no quería jugar con Messi", escribió Vezirian.Kylian no ha comentado nada en redes de la llegada del argentino, y se espera que rompa el silencio este fin de semana.Muchos de los jugadores del Paris Saint Germain ya comenzaron a seguir a Messi en redes sociales, algo que no ha hecho Mbappé.Curiosamente, el empresario Mohammed Saeed Alkaabi, quien dijo hace unos días que Messi llegaría al PSG, también escribió que Kylian no quiere renovar con el club parisino."Kylian se niega a renovar con el PSG. Por lo que entiendo, quiere dejar el club ahora en el verano (europeo) y ser el jugador número uno en el Real Madrid", escribió.En tanto, Nasser Al Khelaifi, presidente del PSG, dijo hoy en la presentación de Messi que el francés no tenía excusas para irse. Quería un equipo competitivo y ya lo tenía."Creo que lo tiene todo para quedarse. Soy muy positivo. Nadie lo entendería si se fuera hoy", apuntó.