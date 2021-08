Difieren Conagua y Guanajuato en acuerdos de agua

02 min 00 seg

Violeta Meléndez

Hora de publicación: 19:57 hrs.

Luego de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador cancelara el trasvase Zapotillo-León, el Gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue, se reunió este lunes con el director de la Comisión Nacional del Agua, Germán Martínez Santoyo, y aunque ambos concluyeron la cita en términos cordiales, comunicaron de manera distinta los acuerdosPor un lado, el Mandatario guanajuatense informó mediante su cuenta de Twitter que uno de los temas que se acordaron fue no descartar al Zapotillo como fuente de abastecimiento para León, mientras el segundo fue considerar otras fuentes adicionales.Sin embargo, el titular de la Conagua publicó en sus redes otra cosa: evaluar otras vías de abasto de agua para León y abordar los aspectos jurídicos relacionados con El Zapotillo, ya que inicialmente se contempló íntegramente para su Estado, no para Jalisco."Acordamos establecer dos mesas técnicas: revisar las opciones de abasto para León con el proyecto del Zapotillo y una más para la construcción de alternativas para el suministro de agua en León", tuiteó Sinhué."Se acordó establecer dos mesas de trabajo. La primera de ellas, de carácter técnico, evaluará posibles nuevas fuentes de abastecimiento de agua para la ciudad de León alternas a la presa El Zapotillo; la segunda atenderá diferentes aspectos jurídicos y técnicos relacionados con dicho embalse", informó la Conagua en un comunicado.Es de recordar que luego de que el Presidente descartó que El Zapotillo beneficiaría a León, el Mandatario emitió un comunicado en donde reprobó dicha decisión, al considerarla unilateral, y anunció que pediría una cita con Martínez Santoyo.En tanto, el titular de la Conagua visitó este sábado Temacapulín para detallarles las implicaciones de la operación de la presa a baja capacidad, que no los inundaría pero sí deja abierta la posibilidad de que en una avenida de agua extraordinaria pueda ocurrir un siniestro.