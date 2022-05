Disculpe usted, Coach Lombardi

David Faitelson

en MURAL

3 min

Perdone usted, coach Lombardi, pero aquella frase y bandera del deporte que usted inmortalizó -"Ganar no es todo, es lo único- se ha perdido en el tiempo y en el espacio. No debería tener vigencia ni sustento. Esta caduca.



La fórmula en el futbol debería ser muy sencilla: Jugar bien + Ganar = Campeón. Y aunque parezca extraño, los dos últimos elementos de la "receta" parecen los más sencillos de lograr o al menos eso sugirieron los títulos que el Real Madrid y el Atlas lograron el pasado fin de semana.



Y para comenzar, empezaré diciendo y subrayando que no estoy comparando al Campeón de Europa con el Campeón de México. Eso sería imposible. No hay forma de equipararles, juegan en dos niveles diferentes y quizá hasta en deportes distintos. En donde sí podemos y debemos cotejar son en las formas, en las maneras, en el estilo de proceder al éxito o la gloria.



Difiero totalmente de aquellos que pretenden circunscribir al deporte profesional en la condición única de triunfo. Del famoso pensamiento del coach Lombardi a la de algunos "expertos" de cancha que dicen que "no importan los métodos o el camino para alcanzar la gloria deportiva, que lo único que importa es ganar". El deporte, en general y el futbol en específico han cambiado mucho en los últimos tiempos. Hoy, más que una competencia férrea entre clubes y selecciones, es un espectáculo, un entretenimiento que debe competir con una película, una obra de teatro o un concierto. La pasión y el arraigo que los aficionados muestran es positiva, pero, también, muchas veces, les ciega y les hace irrumpir en un fanatismo extremo. No hay una capacidad de raciocinio, de admitir critica sobre las formas en que su equipo obtuvo el resultado.



El Real Madrid jugó la Champions alejado de un nivel futbolístico que podía tener de acuerdo con los jugadores que presume su plantel y al final tuvo que depender de su extraordinario portero para levantar su decimocuarta Copa de Europa. Eso no le quita validez al título, pero sí ensombrece el nivel y la calidad del juego, insisto, sobre todo en un equipo que tiene para mostrar otro tipo de argumentos en la cancha.



El Atlas es un muy digno campeón del futbol mexicano, pero dista mucho de ofrecer una faceta espectacular en su juego. Es un equipo que domina un estilo en la cancha, se aferra a él y lleva las pulsaciones del partido hasta terminar frustrando al rival. Eso hizo en la consecución de su bicampeonato. A diferencia del Madrid en Europa, el Atlas ha logrado resultados por encima de sus expectativas actuales e históricas.



El futbol no puede sintetizarse a "ganar por ganar". Creo que debe ser el resultado de embellecer y trascender en el juego. Los grandes ejemplos permearon en la historia del juego: el Brasil del 70, la Holanda de Cruyff, los Galácticos del Madrid, el Milán de Sacchi y los holandeses y hasta el Barcelona de Messi y Guardiola, Equipos y distintos estilos que dejaron una huella profunda en la memoria del futbol y de los aficionados.



Hay otra frase muy elemental en el futbol que dice: "...Que gane el mejor". Yo la cambiaria por una que exalte, nuevamente, las cualidades o procederes de ese juego: "...Que gane el que juegue mejor". Disculpe usted, Coach Lombardi...





