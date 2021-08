Disenso no es confrontación.- subgobernador de Banxico

Grupo REFORMA

Hora de publicación: 18:26 hrs.

Gerardo Esquivel, actual subgobernador del Banco de México (Banxico) y quien por años fue uno de los principales asesores económicos de Andrés Manuel López Obrador, intentó suavizar el choque en el que se ha visto involucrado con el Presidente por diferir sobre la forma de usar los recursos del Fondo Monetario Internacional (FMI)."En democracia, el disenso no siempre es confrontación", señaló Esquivel en Twitter después de que el Mandatario lo acusara de haberse convertido en un ultratecnócrata al asegurar que los recursos que entregará el FMI a México no pueden ser usados para pagar deuda, como sugirió el tabasqueño."La deliberación pública siempre será bienvenida", añadió el integrante de la Junta de Gobierno de Banxico, quien fue nombrado para su cargo por el propio López Obrador.El pasado 11 de agosto, AMLO planteó usar 12 mil millones de dólares que el FMI otorgará a México para pagar deuda por anticipado y no sólo destinarlos a las reservas del banco central, lo que dio pie a la disconformidad por parte de Esquivel."El Fondo va a entregar unos recursos a todos los países miembros, van a otorgar créditos a tasas bajas por 650 mil millones de dólares. En el caso de México le corresponden alrededor de 12 mil millones de dólares, este es un recurso que va al Banco de México para las reservas."Nosotros podríamos utilizar ese recurso para que no esté sólo en reservas, porque han crecido mucho ya las reservas, además les pagan muy poco de rendimiento, entonces tienen mucho dinero y reciben muy poco de rendimiento, entonces nosotros podríamos utilizar esos recursos para pagar deuda por anticipado", dijo el Presidente el miércoles de la semana pasada, en su conferencia matutina.En respuesta, Esquivel aclaró que en México, por mandato de ley, los activos de reserva internacional no se pueden usar para pagar deuda."Los derechos especiales de giro (DEGs) no son una moneda, son un activo de reserva internacional", respondió a AMLO vía Twitter ese mismo día.El jueves por la noche, en una entrevista con Bloomberg, el Gobernador de Banxico, Alejandro Díaz de León, señaló que la transferencia del FMI al banco central de las reservas aprobadas recientemente no es una "donación".Comentó que México sí puede usar la transferencia multimillonaria del FMI para prepagar deuda, pero el Gobierno necesitaría comprar los fondos del banco central, y cualquier eventual transacción debe realizarse a precios de mercado."Son un activo que computa como reserva internacionaL. Toda la moneda extranjera que el Gobierno federal puede obtener del banco central se compra", dijo Díaz de León.Pero AMLO no paró ahí el pleito y descalificó a los integrantes de la Junta de Gobierno de Banxico este miércoles 18 de agosto."No se puede (usar ese dinero para pagar deuda) porque no se quiere, porque, con todo respeto, son muy cuadrados. No lo deben de olvidar los que trabajan en el Banco de México, porque son servidores públicos, no empleados de los financieros; eso que se atesora en el Banco de México es dinero del pueblo y de la nación."Estaba yo viendo a Gerardo Esquivel, que ya se volvió ultratecnócrata, diciendo: no se puede lo que plantea el Presidente", lanzó en su conferencia matutina.Respecto al desacuerdo de AMLO con Esquivel e incluso con Díaz de León, el ex subgobernador de Banxico Manuel Sánchez, opinó que es una buena noticia, ya que da cuenta de la autonomía del banco central."También hay noticias buenas. Hoy nos recordaron, una vez más, que la autonomía del Banco de México se encuentra en buenas manos", tuiteó hoy el que fuera subgobernador del instituto central de 2009 a 2016.