Disney quiere arreglo con Johansson en privado

Hora de publicación: 15:06 hrs.

Scarlett Johansson Slams "Misogynistic" Disney As Mouse House Tries To Move #BlackWidow Suit Behind Closed Doors (UPDATE) https://t.co/FanDtvD7Lp pic.twitter.com/9tfobIZjxs — Deadline Hollywood (@DEADLINE) August 21, 2021

Los abogados de Disney presentaron una moción en el Tribunal Superior de Los Ángeles para que todas las reclamaciones 'que surjan de, en conexión con o relacionadas con' los servicios de actuación de Scarlett Johansson parase someterían a un arbitraje confidencial y vinculante en Nueva York.Según Deadline The Walt Disney Company afirma que la película ganó 125 millones de dólares en "streaming y descarga de recibos minoristas", una rara admisión de ingresos brutos no teatrales.Ante ambas declaraciones, los abogados de Johansson respondieron con palabras fuertes sobre lo que creen que es un "ataque misógino" por parte de Disney."Después de responder inicialmente a este litigio con un ataque misógino contra Scarlett Johansson, Disney ahora, como era de esperar, está tratando de ocultar su mala conducta en un arbitraje confidencial", dijo el abogado de Johansson, John Berlinski. "¿Por qué Disney tiene tanto miedo de litigar este caso en público?""Porque sabe que las promesas de Marvel de darle aun estreno teatral típico 'como sus otras películas' tenían mucho que ver con garantizar que Disney no canibalizaría los ingresos de taquilla para aumentar las suscripciones a Disney + ... Sin embargo, eso es exactamente lo que sucedió, y esperamos presentar la abrumadora evidencia que lo prueba".A Johansson se le pagó un salario de 20 millones de dólares por la película por adelantado, pero ella alega que fue con la condición de que la película se estrenara exclusivamente en los cines.La moción asegura que el contrato no exige la distribución en cines y mucho menos requiere que dicha distribución sea exclusiva. Además, el contrato estipula expresamente que cualquier obligación de distribución en cines se satisface mediante la distribución en 'no menos de 1500 pantallas.