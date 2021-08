Dominan mexicanos tráfico del fentanilo

03 min 00 seg

Víctor Osorio

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Luego de que China adoptará medidas más severas de control sobre la producción de fentanilo, los cárteles mexicanos aprovecharon la oportunidad y se convirtieron en los principales proveedores de esa droga y sus análogos para el mercado ilícito en Estados Unidos, señala un reporte del Congreso de ese país.El documento elaborado por la Oficina de Contraloría General (GAO, por sus siglas en inglés) recuerda que el Gobierno de EU advirtió en septiembre que a menos que su similar mexicano demuestre un progreso sustancial en 2021 para abordar esta "tendencia alarmante" en la producción de fentanilo, correría un grave riesgo de incumplir sus compromisos en materia de fiscalización internacional de sustancias prohibidas.En mayo de 2019, explica, China anunció la clasificación de muchos análogos del fentanilo que no habían sido controlados individualmente en el país. Como resultado, las incautaciones de esa droga en los puertos de entrada en EU pasaron de 352 en el año fiscal 2018 a 10 en el año fiscal 2020, hasta julio.Sin embargo, señala, esta disminución se vio compensada por el aumento de las incautaciones de fentanilo y sus análogos procedentes de México y, en menor grado, desde Canadá. Los aseguramientos desde nuestro País pasaron de 220 en 2018 a 669 en 2020.Un efecto del cambio de proveedor principal, apunta, es la disminución de las incautaciones de fentanilo y análogos enviados vía correo y mensajería y un aumento de aseguramientos de droga transportada en vehículos y por peatones, de 114 y 893 por ciento, respectivamente.El informe de la GAO remarca que no existe evidencia de que el fentanilo procedente de México haya sido elaborado en China.De hecho, indica, diversos funcionarios e informes coinciden en que al menos desde 2018 las organizaciones criminales transnacionales están importando más precursores para fabricar fentanilo en México."Las organizaciones criminales transnacionales han establecido laboratorios en México que no sólo mezclan el fentanilo importado y sus análogos con otras drogas, o las diluyen con materiales inertes como lactosa y manitol, para traficar en EU, sino que también sintetizan cada vez más fentanilo y sus análogos a partir de precursores", apunta.Los cárteles mexicanos, agrega, transportan a menudo el fentanilo en una forma de menor pureza mezclada con otros narcóticos."Un informe de la DEA de 2019 indica que el fentanilo enviado directamente desde China generalmente se incauta en cantidades más pequeñas con purezas que comúnmente superan el 90 por ciento. En comparación, el fentanilo que se trafica por tierra a Estados Unidos desde México generalmente se incauta en grandes cantidades y con una pureza mucho menor, en promedio con menos del 10 por ciento de pureza", detalla.Por último, refiere que aunque el Gobierno mexicano coopera con el de EU para mejorar la recopilación de datos sobre el tráfico de fentanilo y los precursores utilizados en su elaboración, su esfuerzo es insuficiente."Las organizaciones criminales transnacionales aprovechan los controles desiguales de precursores químicos del País para fabricar cantidades cada vez mayores de drogas mortales como el fentanilo", alerta.