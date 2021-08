Duplica Ford meta de producción de F-150 Lightning

Reuters

15:41 hrs.

Ford Motor Co duplicó su objetivo de producción para la F-150 Lightning debido a la fuerte demanda por la camioneta eléctrica antes de su lanzamiento en 2022, por lo que planea gastar 850 millones de dólares más para cumplir con la meta, dijeron personas y proveedores familiarizados con los planes.El segundo mayor fabricante de automóviles de Estados Unidos está apuntando a una producción anual de más de 80 mil en 2024, por encima de su objetivo anterior de más de 40 mil, según las fuentes, que pidieron no ser identificadas."Están gratamente sorprendidos por la demanda por la Lightning", dijo una de las fuentes sobre los responsables de Ford.Analistas del sector han puesto en duda que compradores individuales vayan a dejar sus camionetas de gasolina por modelos eléctricos, pero los clientes comerciales están presionando por camionetas y furgonetas eléctricas para reducir su huella de carbono.La pendiente hacia el nuevo objetivo de producción incluye planes para construir alrededor de 15 mil el próximo año después del lanzamiento de la camioneta eléctrica en la primavera y 55 mil en 2023, dijo una segunda fuente.Tras el lanzamiento de la segunda generación del Lightning a finales de 2025, el objetivo anual será de unas 160 mil unidades.El aumento se suma a un incremento del 50 por ciento que Ford había anunciado en noviembre, según las fuentes.Las fuentes señalaron que la fuerte demanda previa al lanzamiento del vehículo, especialmente entre los clientes empresariales, es lo que impulsa los objetivos más optimistas.Ford ya había dicho que tenía 120 mil reservas por la Lightning, pero un portavoz de la compañía no hizo comentarios inmediatamente.