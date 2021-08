Efecto J.Lo; sensación que deja la cantante en los hombres

Mientras los fans del reality de Netflixesperan una nueva temporada de inmuebles de lujo en Los Ángeles y conflictos interpersonales, hay mucho que ver en las redes sociales: planes de boda, embarazos, vacaciones en Europa y relaciones en ciernes.La semana pasada, una de las estrellas de, Chrishell Stause, reveló en Instagram que está saliendo con Jason Oppenheim, quien, junto con su hermano gemelo, Brett, es dueño de la agencia inmobiliaria de lujo donde ella es agente. Stause le puso el siguiente pie de foto a la publicación, que mostraba varias fotos de un viaje del elenco a Capri, Italia: "El efecto J.Lo".El texto parecía ser una referencia al reciente carrusel de fotografías vacacionales de la misma Jennifer Lopez , la última de las cuales mostraba a la cantante besando a Ben Affleck . Pero la frase antecede a ese post al menos una década.Entonces, ¿qué significa?El efecto J. Lo es difícil de definir, pero fácil de identificar. En términos generales, se refiere a las formas en que Lopez, de 52 años, desafía casi todos los estándares humanos (belleza, éxito, edad, flexibilidad, relevancia...). La expresión ha sido invocada en diversos puntos de su trayectoria, a menudo para expresar asombro.¿Cuando, con 41 años, persuadió a los productores depara que le pagaran alrededor de 12 millones de dólares por reemplazar a Simon Cowell y desencadenó una fiebre de oro de jueces famosos que exigían sueldos similares? "Llámenle el efecto J.Lo", pregonó The Hollywood Reporter.¿Cuando fue contratada para una residencia en Las Vegas a los 46 años y no obstante evitó un descenso en la parábola de la fama? "El efecto J.Lo", decía el titular de Las Vegas Weekly.¿Cuando arrasó en el espectáculo de medio tiempo del Súper Tazón del 2020 a los 50 años? "El efecto J.Lo fue en cierta forma hipnótico", escribió Vanessa Friedman, crítica de moda de The New York Times Andrea McDonnell, profesora asociada de comunicación en Providence College, cuyo trabajo analiza chismes sobre celebridades, dijo que el comentario de Stause sobre Lopez parece hacer referencia a su habilidad para establecer tendencias, sobre todo en redes sociales."No es que los anuncios sobre relaciones no sucedieran en las redes sociales antes de Bennifer", aclaró McDonnell. "Es más bien que J.Lo es una figura cultural tan importante que podemos cifrar otros acontecimientos a sus publicaciones y compararlos".Pero el uso que le dio Stause también hace alusión a una nueva connotación: una que hace referencia al efecto de realce a la apariencia física que tiene Lopez en los hombres con quienes sale.Un representante de Stause no respondió a un correo electrónico que solicitaba comentarios sobre qué quiso decir en su texto en Instagram. Los representantes de Lopez tampoco respondieron a preguntas enviadas por correo electrónico sobre si veo si está al tanto de que ahora su nombre es invocado en un contexto de "multiplicador del atractivo masculino".Pero resulta que hay un nombre científico para el fenómeno de las mujeres que expresan mayor interés en hombres que ya tienen pareja (sobre todo una muy atractiva) tanto en animales como en humanos: copia de elección de pareja."La idea es que él debe tener mucho que ofrecer para ser novio de alguien que es todo un partido", dijo Jean Fitzpatrick, terapeuta de relaciones en Manhattan.Ryan C. Anderson, investigador en la Universidad Monash, en Australia, quien escribió una disertación sobre la copia de la elección de pareja, dijo que la interpretación de mejora en el aspecto físico del efecto J.Lo sonaba "mucho como ese fenómeno"."En virtud de tener una relación con una mujer sumamente deseable, un hombre transmite que tiene al menos algunas características deseables", dijo Anderson."Sería algo así como si LeBron James respaldara un par de tenis de basquetbol", añadió.El que hombres se unan a mujeres hermosas para recrearse en el resplandor que emiten no es nada nuevo, señaló McDonnell.Pero Lopez es diferente porque ella por lo menos igual de poderosa que Affleck, si no es que más, en términos de capital cultural y económico; se calcula que su riqueza asciende a 400 millones de dólares.Y fue Lopez, con sus 168 millones de seguidores en Instagram en comparación con los 5 millones de Affleck, quien publicó la gran revelación sobre la relación."Así que ella es quien está haciendo el romance público y quien tiene control sobre su autopresentación", dijo McDonnell. "Aunque Affleck por supuesto podría beneficiarse con ello".¿En cuanto a Stause y Oppenheim? La correlación es más turbia, dijo McDonnell, porque Oppenheim es su jefe."Así que aunque Jason podría beneficiarse con una clase similar del 'realce' que J. Lo parece haberle conferido a Ben, la dinámica de poder está más alineada con normas de género establecidas", señaló McDonnell.