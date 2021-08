Ejecutan a dos mujeres en un auto en Guadalajara

01 min 00 seg

Grupo REFORMA

Hora de publicación: 22:21 hrs.

Al estar estacionadas en un carro al lado de una gasolinería, dos mujeres fueron agredidas a balazos y ambas perdieron la vida, en Guadalajara.Sobre los responsables no se supo nada.Los hechos ocurrieron en la Avenida Puerto Melaque, a unos metros del cruce con la Avenida Circunvalación Oblatos, en los límites de las colonias Postes Cuates y Lomas de Independencia."Una aparenta una edad de 40 a 45 años y la otra de 30 a 35 años; a una se le logra apreciar un impacto en cráneo y a la otra tres impactos en el tórax", dijo una policía tapatía."De testigos no nos mencionan nada. El carro está estacionado con las intermitentes prendidas".Sobre los causantes no se ha obtenido ningún dato, añadió.Las víctimas, cuyo parentesco no se ha difundido, quedaron en los asientos del conductor y copiloto. Pero una, por lo menos, ya ha sido identificada.La agresión obligó a las autoridades a cerrar parcialmente la primera avenida, por lo que los automovilistas están circulando a contrasentido.