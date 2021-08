EL ALBAÑAL / Tanilo

en MURAL

¿ALGO QUÉ FESTEJAR?



1 El Ballet de Jalisco celebró su octavo aniversario este domingo. La agrupación se fraguó en el sexenio anterior y ha tenido varios cambios de nombre y de estructura administrativa, pero ha logrado sobrevivir hasta el momento, aunque no se sabe bien a bien cuál será su futuro.



Durante la pandemia, la compañía estatal había estado ofreciendo una programación virtual con algunas clases de entrenamiento que sus integrantes transmitieron desde casa, se dejaron de realizar estas labores y aunque ya hace varios meses han abierto los espacios escénicos y las actividades han regresado paulatinamente a su ritmo, parece que el grupo no tiene fecha para regresar a los entarimados.



La propia titular de la Secretaría de Cultura de Jalisco (SCJ), Lourdes González ha dicho que la agrupación está en proceso de revisión. No habló de su desintegración, es hora que todavía no se sabe qué planes hay, aunque en la publicación de aniversario se advierte que el objetivo es que regrese: "¡Nos vemos pronto en los escenarios!".





AHÍ SÍGANLE



2 Las administraciones municipales están ya en la recta final y en Guadalajara nomás no se ve que se muevan muchas cosas, algunos de los museos tapatíos como el de La Ciudad están en franco abandono, aunque el Globo Museo de la Niñez y el Raúl Anguiano, han tenido actividades y exposiciones nuevas, de lo que nomás no se ha sabido es de la programación que se suponía vendría a reactivar el Paseo Alcalde, que se prometió desde hace ya varios meses y tampoco hay noticias de qué ocurrirá con el Festival Sucede.



Mientras tanto, ya los funcionarios preparan maletas, ¡qué suave!





tanilo@mural.com.mx