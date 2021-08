El bronce también brilla

Francisco Javier González

Terminar en el tercer lugar de una competencia se ha considerado siempre como un desdoro. Tanto, que en algunos torneos ya fue suprimido el juego entre los perdedores de las Semifinales.



Si ser subcampeón deja mal sabor de boca, terminar más abajo siempre será más amargo.



La cultura olímpica, sin embargo, dice que tener una medalla colgada al cuello es motivo de orgullo y el tercer lugar no sólo cuenta, sino que es muy importante.



A la fecha, las tres de bronce obtenidas por la delegación mexicana generan orgullo hacia nuestros atletas y nos hacen saber lo difícil que es competir en diversas disciplinas contra lo mejor del mundo.



Las imágenes de nuestros arqueros, nuestras clavadistas y de nuestra levantadora de pesas son esplendorosas por sí mismas.



Pero el futbol está acostumbrado a otra cosa.



La imagen de los jugadores que rechazan la medalla de subcampeones ha motivado que en la Liga MX, por ejemplo, los perdedores no tengan que estar presentes en la premiación del campeón.



Fomentando los malos perdedores, les es permitido irse al vestidor en lugar de homenajear a su adversario, en un gesto mínimo de deportivismo.



Este viernes se impone levantarnos temprano otra vez para ver el partido entre México y Japón por el tercer lugar del futbol olímpico.



Seguro es que los de casa van a entregar el alma para quedarse con ella, sabiendo que ya le ganaron -y bien- a México en la primera ronda.



Contra los nipones es que el Tri pasó los peores ratos de su estancia en Tokio: aún perdiendo frente a Brasil, nunca fue sometido como si lo lograron los anfitriones.



Jaime Lozano, de estupendo trabajo, ahora tendrá que aplicar lo aprendido en ese partido para evitar que la velocidad, fiereza y valores individuales de Japón vuelvan a hacerle daño.



El punto es que a México, esta vez, sí le interesa quedarse con el tercer lugar porque eso ayuda a acrecentar prestigio y también a la construcción de sus futbolistas menores de 24 años que, ayudados con los refuerzos, jamás olvidarán lo vivido en unos Juegos Olímpicos.



Por la potencia de Brasil, México tuvo que adaptarse a las circunstancias y jugar de una manera distinta a la que domina, que es teniendo el balón para combinar jugadas y sorprender por las bandas.



Será muy interesante saber cómo se plantea ahora el partido, sabiendo que con algunos espacios, los japoneses son como una plaga de termitas: incansables y mordaces.



¿Jugará el Tri al contragolpe?



El desánimo por no haber pasado a la Final habrá sido ya superado y la batalla por la medalla de bronce debe tenerlos a tope físico y emocional.



Ser tercero en Tokio si es importante y todos agradeceríamos una gran actuación a poco de caer el telón olímpico.



Ganar el bronce es una manera de trascender en la historia.





Twitter: @FJG_TD











C.P. por la Universidad La Salle. Ingresó a los medios a los 14 años. Trabajó en radio y en 1985 ingresó a Imevisión, hoy TV Azteca, donde permaneció 16 años. Ha ocupado, entre otros cargos, la Jefatura de Deportes de TV UNAM, de Noticiarios Deportivos de Imevisión, la Gerencia de Deportes de Grupo Acir y, actualmente, las direcciones de contenidos de Estadio W y de Estadio W para la cadena SKY. Ha cubierto 7 Mundiales de fútbol y 4 Olimpiadas.