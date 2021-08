El deporte en México

Luis Castillo

en MURAL

4 min

Se terminaron los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Nuestra delegación de deportistas fue de 161 personas que ya tienen todo nuestro reconocimiento, simplemente porque competir a nivel olímpico es en sí mismo un logro.



La delegación mexicana quedó en el lugar número 84 consiguiendo 4 medallas de bronce en esta justa deportiva. Es un resultado bajo en cuanto a medallas se refiere. Nuestro mejor resultado como país ha sido en los Olímpicos de México 1968, con 9 medallas en total.



Sin embargo, hemos visto cómo a otros países latinoamericanos les ha ido mejor que a nosotros, por ejemplo, Brasil con 21 medallas, o Colombia con 5. ¿Por qué otros países de Latinoamérica tienen mejores resultados que nosotros? ¿Qué nos falta como nación para crecer en el deporte profesional?



¿Qué tan fuertes están las instituciones que fomentan el deporte a nivel federal y estatal? A nivel local tenemos el Code (Consejo Estatal para el Fomento del Deporte). Desde mi punto de vista una de las instituciones más serias del estado, semillero y promotor de grandes atletas. Obviamente con sus pros y sus contras, pero me parece que el órgano local lo hace mejor que el federal en este momento.



A nivel federal tenemos a la Conade (Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte). La encabeza Ana Gabriela Guevara. Como deportista, una de las más grandes velocistas que ha tenido México y el mundo. Como servidora pública ha dejado mucho que desear. Su ges- tión ha estado inmersa en diversos escándalos, por ejemplo, el que encontró la Secretaría de la Función Pública en el cual Conade no pudo comprobar gastos que acumulan 50 millones de pesos, o por ejemplo cuando le quitó su beca a Adriana Jiménez, subcampeona mundial de clavados, por ventilar que a los deportistas no les estaban llegando sus becas en tiempo y forma.



Pues desde la titular del deporte a nivel nacional se ve que las cosas no andan bien. ¿Y los atletas qué culpa tienen? ¿Por qué tienen ellos que pagar los platos rotos? ¿Cuál es el rol que juegan los incentivos que les damos a nuestros deportistas? Desde mi perspectiva juegan un papel fundamental. La importancia de las becas deportivas es un factor que tiene peso.



La Conade brinda becas a deportistas de alto rendimiento con montos discrecionales. Desgraciadamente no es fácil de encontrar esa información y me parece no del todo trasparente.



Otro incentivo son los premios; si ganas medalla de oro, la Conade te otorga una beca vitalicia mensual de $13,000; si ganas plata, $11,000; y bronce, $10,000.



La Secretaría de la Defensa Nacional, por su parte, tiene un programa para invitar a deportistas de alto rendimiento a que se incorporen a sus filas mediante un curso de 8 semanas. Los deportistas, por sus méritos y desempeños en sus disciplinas, pueden ir subiendo de rango e inclusive ganar un salario como de capitán, que ronda en los 33 mil pesos mensuales.



Sin embargo, los resultados sí están relacionados con el presupuesto; en 10 años el presupuesto de la Conade se ha reducido un 51 por ciento en términos reales. Para citar un ejemplo, en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, México obtuvo 8 medallas y el presupuesto de la Conade fue de 6 mil 147 millones de pesos; en Tokio 2020 el resultado fue la mitad de medallas, con un presupuesto de 2 mil 676 millones de pesos.



Las instalaciones deportivas también influyen. Entre mejores instalaciones, con buen mantenimiento y condiciones adecuadas haya, mejor se generará un círculo virtuoso. Más personas podrán practicar el deporte, habrá un mayor interés y mejores resultados. Yo pienso que Jalisco, en términos generales, va mejorando con sus instalaciones deportivas. Fruto de los Juegos Paname- ricanos del 2011, nos dejaron estadios muy buenos como el Centro Acuático, el Estadio de Atletismo, softbol, complejo de tenis y más.



Cuando vemos a estos atletas ganar, nos inspira. A cuántos niños y niñas que vieron las competencias les gustaría ser como Alejandra Valencia, el "Abuelo" Álvarez, Aremi Fuentes y demás ganadores. Esas nuevas generaciones son nuestra cantera deportiva.



Como sociedad debemos primero de creer en ellos y ayudarlos a que puedan cumplir sus sueños. Desde unas palabras de aliento, patrocinios, entrenarlos de la mejor manera, y en general ayudarlos desde nuestra trinchera. Los países que le apuestan al deporte les apuestan a sus personas. El deporte no debe de ser puesto en segundo plano, no se le debe recortar presupuesto, ni tampoco menospreciar su valor y utilidad social.



Esperemos que esto mejore pronto. Y a nuestros deportistas no nos queda más que agradecerles toda su entrega y valor dentro y fuera de la cancha.





@srlica