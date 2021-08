El Escuadrón Suicida: Una propuesta irreverente

02 min 30 seg

Pepe Ruiloba

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Hace 5 años, David Ayer introdujo elal canon cinematográfico de DC en lo que parecía ser un divertido cambio de aires, pero el resultado fue una película fallida, cuyo corte final no es reconocido por su director, pero que aun así fue un éxito de taquilla.Ahora llega una secuela que simplemente agrega una preposición al título y que busca hacer una especie de borrón y cuenta nueva.El encargado es James Gunn, quien ya había hecho algo así con los(2014), de Marvel, dándole más soltura a un género que a veces suele ahogarse en su propia corrección política.El resultado es una violentisima e irreverente producción que llega a México como la primera película de "superhéroes" que carga una clasificación "C" desde Watchmen (2009), algo que quiero pensar lleva como una insignia de honor.Aquí, la agente Amanda Waller ( Viola Davis ) vuelve a reclutar a una serie de supervillanos para llevar a cabo una misión a cambio de ciertas concesiones.El objetivo es destruir Jotunheim, un laboratorio construido por los Nazis en la isla de Corto Maltés, cuyas repercusiones no conocemos.Una vez que los involucrados llegan a la isla, la película arranca con una secuencia bélica que define lo que está por venir. Esto es, sangre, imprevisibilidad y caos.Con un tono que recuerda a Depredador (1987) y la serie(2019-20), mezclado con tintes de películas serie B, Gunn recurre al exceso en todas sus formas, con secuencias enteras pensadas para rematar con un chiste que no veíamos venir, o interacciones entre personajes que toman giros inesperados.Aun así, hay una subtrama que involucra una guerrilla local encabezada por Alice Braga que no funciona del todo, pero al final la historia lleva a un clímax encabezado por el mexicano Joaquín Cosío que es tan ridículo como divertido.Afortunadamente, tenemos al frente a una desenfrenada Harley Quinn, quien viene de liberarse en su propia película y que en manos de Margot Robbie es ya un clásico de este universo.A destacar también están King Shark ( Sylvester Stallone ) y Peacemaker ( John Cena ), además de un Polka-Dot Man ( David Dastmalchian ) que tiene el mejor gag recurrente de la película.Ve(2016), cinta protagonizada por Will Smith, Jared Leto y Margot Robbie que está disponible en Cinépolis Klic. O bien, la cinta animada DCU:, que está en Amazon Prime Video.