'El lugar de Paola no refleja su preparación'

Citlalli Medina

Hora de publicación: 14:46 hrs.

Hay sensaciones encontradas en Paola Morán y su entrenador Luis Montes León tras los primeros Juegos Olímpicos de la velocista.La jalisciense terminó su participación en la Semifinal de los 400 metros planos en atletismo en el lugar 14 de la clasificación general."El balance es "bueno", entre comillas, lo que ella realizó, su tiempo (51"06) y el lugar que obtuvo no refleja el entrenamiento y la preparación que había realizado. De entrada le tocó un mal carril (#9) y como dice ella, la sorprendió la competidora de Holanda (Lieke Klaver) que la rebasó, la sacó de ritmo y le costó recuperar", contó el entrenador Montes León a CANCHA."Ella está preparada para mejores cosas y hoy no se dio, no siempre se puede. Así es esto y hay que tomarlo como viene. Esperemos que esto no decaíga en el ánimo de ella. Hubo esas cositas que influyeron y esperemos que siga mejorando para preparar el mundial del próximo año".Paola Morán hizo su mejor marca de la temporada al cronometrar 51"06, sin embargo, aspiraban a superar su mejor marca personal (51"02)."En lo personal no me deja muy satisfecho y yo creo que a ella tampoco porque estaba para correr, cuando menos, en 50 segundos con 50 centésimas aproximadamente y si las cosas salían bien en 50 bajos, pero ella no se va a quedar con eso y cualquier día de estos los puede sorprender".El próximo reto para Paola Morán será en el Campeonato Mundial de Oregón, en Estados Unidos, del 15 al 24 de julio de 2022."Tenemos que pensar en descansar cuando menos unos 15 días, hacer un descanso activo y luego empezar un periodo transitorio iniciar el macrociclo 2021-2022".Fue una experiencia más, sólo habíamos estado en el Campeonato Mundial de Qatar 2019, pero los Juegos Olímpicos son otra cosa. La experiencia que tomó y lo que le sucedió le va a servir bastante porque de lo malo también se aprende. Para la otra va a saber por dónde correr, con la sorpresa que nos dio la holandesa, le va a servir bastante de experiencia", añadió el entrenador.