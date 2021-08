El Messi de París...

Columna

David Faitelson

en MURAL

3 min

Las lágrimas de un domingo asoleado en Barcelona. Las risas de un martes lluvioso en París. Al final, la vida no es más que un cúmulo de cambios, de transformaciones, de metamorfosis. Aquel que se adapte a ellas, será capaz de triunfar. El mejor jugador del mundo y quizá el mejor de la historia ha aceptado ese reto...



Y así como perdimos, sorpresiva, intempestivamente la esperanza de que Lionel Messi terminara su carrera en un sólo club, en una sola camiseta, hoy alentamos ilusión de que un cambio genere una nueva historia de éxito y de gloria. A sus 34 años, Messi parece llegar al sitio correcto en el momento correcto. Un club de futbol como el PSG que esta hambriento de protagonismo europeo, de dar el paso para pertenecer a la clase más privilegiada del futbol y que, además, es capaz de aglutinar a un grupo de futbolistas, de diferentes generaciones, en el más elevado nivel de calidad posible.



Llega, para unir su "magia" con la de su amigo Neymar, con el que alcanzó a generar momentos fantásticos de futbol en sus días juntos con el Barcelona. Llega, para atestiguar la graduación de Mbappé, un joven francés llamado a ocupar su sitio en algún momento del futuro. Llega, para abrazar a Sergio Ramos, su antiguo rival del Real Madrid, ambos antiguos capitanes de dos de los clubes más ganadores y famosos de la historia. Llega, para unir su capacidad con la de otros grandes nombres que conforman a este histórico plantel: Marquinhos, Verratti, Donnarumma, Keylor Navas, Di María, Kimpembe, Icardi, Hakimi y Wijnaldum.



Y luego, y siempre, está París, una ciudad bella, esplendorosa y enigmática por donde se la vea. La llamada "ciudad luz" que hoy parece tener más "luz" y que siempre suspiraba por una representación deportiva al nivel de la transcendencia de la clase cultural, artística, social y política que es parte de su historia.



El deporte y, en este caso el futbol, existen para este tipo de grandes puestas en escena. Juntar futbolistas de una elevada calidad técnica, destrezas físicas y mentales a tope para ponerles, no al servicio de un club ni de ningún interés particular, sino al servicio del futbol y del espectáculo en general. Aquellos que, en su momento, encendieron la televisión para seguir el futbol del Barcelona de Messi, de Xavi e Iniesta harán lo mismo esta vez con el PSG. Y más allá de ganar o perder, que muchas veces es relativo en el deporte y en el futbol, está el nivel de juego que logren alcanzar para cumplir con la verdadera y única esencia del futbol: entretener, divertir, colaborar en la salud mental de la sociedad.



El PSG saldrá como el gran favorito para ganar la Champions y todo hace suponer que debe terminar funcionando en el campo de juego, pero, muchas veces, la expectativa termina imponiéndose a la realidad. Una cosa es tener a grandes futbolistas y otra que termine funcionando como equipo. He ahí el dilema.



El Messi del Barcelona ha quedado en el pasado. Fue maravilloso, glorioso, irrepetible. El Messi de París promete ser el colofón de una grandiosa trayectoria futbolística, nada menos y nada más que la del mejor futbolista de la historia...







Twitter: Faitelson_ESPN