El nivel de empleo antes del Covid regresaría hasta el 2022

03 min 00 seg

Verónica Gascón y Frida Andrade

Buscan trabajo híbrido 7 de cada 10 mexicanos

Hora de publicación: 13:00 hrs.

Para alcanzar el nivel de empleo que se tenía antes de la pandemia se requieren 438 mil 156 plazas, las cuales podrían conseguirse hasta el verano del próximo año, estimó la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH)."¿Cuándo vamos a regresar al número de empleos antes de pandemia? Nos faltan 438 mil. A pesar de que el año va bien y se ha ido componiendo la recuperación de empleo, nos falta esa cantidad", aseguró Héctor Márquez, presidente de la AMECH."No vemos factible que este año se recupere el empleo en el País. Hay sectores que están sufriendo muchísimo, como el sector servicios".Márquez explicó que, del total de 438 mil empleos que falta por reponer, unos 386 mil son de la rama de servicios para empresas, personas y hogares."Ahí sobre todo está todo el personal que trabaja de forma temporal, en una especie de subcontratación de personal, y esos empleos que ya no se van a poder seguir dando en la subcontratación de personal ahí están", comentó en conferencia."También está catalogado todo el personal que trabaja en restaurantes, hoteles y bares. Será muy difícil que se recupere en los siguientes meses y el mejor pronóstico será hasta el verano del 2022".Por otro lado, Márquez Pitol admitió que la reforma que prohíbe la subcontratación afectó al área principal de negocio de las empresas afiliadas a la AMECH.Advirtió que la baja en la facturación de estas firmas oscila entre 10 y 60 por ciento.Aseguró que se tendrá un dato más preciso sobre la afectación de sus ingresos una vez que termine el plazo para terminar con la subcontratación, que será el 1 de septiembre próximo.Los cambios que ha traído la pandemia propiciaron que 7 de cada 10 buscadores de empleo prefieran un puesto híbrido, frente al que es 100 por ciento presencial, destacó Sergio Porragas, director de Operaciones de OCCMundial."Únicamente un porcentaje muy pequeño está buscando puestos que sean presenciales 100 por ciento", afirmó Porragas en su participación en el foro "La misión de la equidad de género en la industria manufacturera", organizado por Index.Si bien es cierto que algunas posiciones como las de una planta manufacturera no se pueden hacer desde casa, pues las líneas de operación tiene que estar todo el día operando y no pueden parar e incluso tiene tres turnos y en algunos casos hasta sábados y domingos, dependiendo de la producción, es necesario que los empleadores busquen otras herramientas para compensarlo."Tenemos que buscar qué hacer con esos empleados que tenemos en esas líneas para que también sientan esos beneficios que están en otro departamento. ¿Cómo los puedo canalizar? A lo mejor con capacitación, descansando un día, tenemos que buscar herramientas", afirmó Porragas.Ante el abundante uso del trabajo híbrido, este ya es un esquema que se mantendrá en el campo laboral, señaló.