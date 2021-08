El regalo para La Fiel será vencer al América.- Riestra

Omar Fares

Hora de publicación: 12:53 hrs.

José Riestra quiere darle mañana a la afición del Atlas un obsequio en sus 105 años de vida como club.El presidente ejecutivo de los Rojinegros aclara que, por ahora, no habrá un refuerzo sorpresa, y todo estará enfocado en vencer este domingo al América en el Estadio Jalisco, a las 17:00 horas."El regalo tiene que ser mañana ante un rival importante. El plantel no está cerrado (en contrataciones), pero tenemos un equipo competitivo. Si bien sentimos que nos hace falta un (medio) volante, pero no nos desespera, tenemos hasta el 22 de septiembre, y nuestro día a día no cambia", dijo hoy el directivo en el auditorio de Colomos, en donde se partió el pastel por los 105 años que cumplirá mañana el Atlas.Para Riestra, quien como presidente es su primer aniversario de la institución en la etapa de Grupo Orlegi, es fundamental estar unidos con la gente que maneja a los clubes de Atlas."Es un día especial, es un aniversario de una gran institución de cómo manejar los valores, viene un gran reto, hay que trabajar de la mano. Como Grupo Orlegi tenemos poco de estar aquí, pero nos sentimos orgullosos de ser parte de una transformación para seguir marcando historia. Gracias a quienes confían en esta institución para la transformación que estamos obligados a hacerla", dijo Riestra.Este sábado, el primer equipo entrenó en la cancha Alfredo "Pistache" Torres, justo donde el actual técnico Diego Cocca lo hizo como jugador de 1999 a 2001, en la llamada época dorada, con Ricardo La Volpe como timonel.Riestra reconoció el valor de estar en dicho campo."En la vida hay que saber de dónde vienes para saber a dónde vas. Estar aquí (en Atlas Colomos) es un orgullo, estoy contento de estar aquí, hoy nuestros caminos son distintos, pero el objetivo es el mismo", indicó el dirigente.