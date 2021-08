El techo está muy alto.- Johan Vásquez

01 min 30 seg

Francisco Esquivel

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Johan Vásquez tiene un ojo en Pumas y otro en los grandes retos.Apenas volvió de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y el futbolista de 22 años se puso a la orden del DT felino Andrés Lillini, sin pensar en los rumores que lo colocan en clubes en Europa, siendo el Genoa el más adelantado, según reportes desde Italia.Sin embargo, a pesar de ello y con la medalla de bronce de la justa veraniega en el cuello, el zaguero señaló que su tope futbolístico aún no llega."Feliz por toda la gente que se tomó un minuto para saludarnos, contento, no te diré que voy a descansar, tengo los ojos puestos en Pumas y a darle."Dar gracias a Pumas que fue que me hizo líder y a toda la gente que siempre me apoyó, pero el techo no me queda aquí, está muy alto y a seguirle dando", dijo a CANCHA el central sonorense.Debido a su participación en la justa veraniega, Vásquez se ausentó de la alineación de Andrés Lillini en estas primeras tres jornadas en las que el cuadro del Pedregal no ha podido sumar de a tres. Sobre la fórmula que necesitan los Pumas para regresar al protagonismo, el defensa subrayó que la garra y el aporte de los extranjeros serán la clave."A volver a sus bases, jugar con gente de cantera, a que los extranjeros sean jugadores que sean diferentes, que puedan jugar con chavos, a matarse en la cancha, no queda de otra", detalló.