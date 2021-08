El viaje ideal para la familia

Hora de publicación: 16:26 hrs.

Imagina que estás con tu pareja en la playa, en un día cálido pero con brisa, disfrutando de un refrescante coctel, mientras tus hijos están jugando en la arena o practicando un deporte, con un grupo de nuevos amigos, todos ellos supervisados por personal calificado del Explorer's Club de los hoteles Dreams Resorts & Spas.Sí, las vacaciones perfectas existen, y cada uno de los miembros de la familia podrá experimentarlas en uno de los 19 lujosos y vanguardistas hoteles de la marca Dreams Resorts & Spas que AMResorts diseño especialmente para parejas y parejas con niños.Esta colección de espectaculares hoteles están distribuidos en los más paradisiacos destinos de México, Curazao, Costa Rica, Macao, República Dominicana, Panamá y España, en donde la relajación se mezcla con la diversión y la emoción para hacer una combinación perfecta para chicos y grandes.Todas las propiedades Dreams Resorts & Spas cuentan con suites elegantemente decoradas, muchas de ellas con vistas impresionantes al mar, con balcones privados o terraza, baño completo con tina de hidromasaje y ducha independiente, así como mini-bar reabastecido diariamente, cafetera y amenidades de lujo.La comida es un deleite, ya que existen diferentes opciones gastronómicas a la carta y tipo buffet, con platillos de la cocina internacional, pescados y mariscos y cortes finos a la parrilla, en sus variados restaurantes donde no se requieren reservaciones previas.O si prefieren, en la privacidad de su habitación, pueden disfrutar del room service sin costo adicional, las 24 horas del día; así como también bocadillos dulces y salados en sus cafeterías, al estilo Unlimited-Luxury exclusivo de AMResorts, donde todo está incluido, sin límites.A lo largo de las magníficas propiedades bajo la marca Dreams Resorts & Spas también encontrarán numerosos bares y lounges con los mejores ambientes para convivir de día y de noche, en donde sirven bebidas premium nacionales e internacionales ilimitadas.También hay un sinfín de actividades y entretenimiento de clase mundial. En el día, pueden optar por un paseo en kayak o veleros windsurfing, practicar yoga, clases de baile, waterpolo y crossfit, o simplemente jugar en la arena; y en la noche, sorprenderse con espectáculos en vivo, fogatas, proyección de películas en la playa y fiestas temáticas.Relajarse será todo un placer en Dreams Spa by Pevonia. Rejuvenecer y revitalizarse es posible con diversas terapias y tratamientos corporales, faciales, masajes o tratamientos de hidroterapia. Los spas de Dreams Resorts & Spas cuentan con cabinas dobles para masajes en pareja, tinas de hidromasaje, área de vapor, albercas de agua fría, saunas suecas, duchas suizas, hidromasaje al aire libre con cascadas de agua caliente, palapas en el jardín, tratamientos faciales y salón de belleza. Un extenso menú sólo para adultos para que puedan relajarse y disfrutar de un tiempo a solas. (*)Y como todos tienen su espacio, para los niños de 3 a 12 años de edad está el Explorer's Club para niños, atendido por personal certificado por la Cruz Roja, en donde podrán practicar deportes, artes y manualidades, así como realizar campamentos en la playa, o pasar una divertida tarde en los parques acuáticos que tienen algunas propiedades, así como albercas y chapoteaderos. El personal capacitado entrega un dispositivo para poder estar en contacto con los papás, y en el horario de actividades del club proporciona alimentos acorde a la edad de los niños.Y para adolescentes de 13 a 17 años, el Core Zone Teens Club que ofrecen actividades bajo supervisión, así como videojuegos, mesas de ping-pong, billar o futbolín, y Snack Bar con bebidas sin alcohol y botanas.Con playas de fina arena, lujosas instalaciones y un impecable servicio, los viajes que soñaste se convierten en realidad en hoteles Dreams Resorts & Spas.*Actividades con cargo extra- Habitaciones y suites de lujo, cada una finamente equipada y con comodidades superiores- Acceso ilimitado a restaurantes gourmet a la carta, sin necesidad de reservación- Disponibilidad ilimitada de licores, jugos y bebidas de la más alta calidad- Servicios de concierge y habitación las 24 horas- Servicio de mesero en playa y piscina- Reabastecimiento diario del minibar- Infinidad de actividades diurnas y entretenimiento nocturno- Fiestas temáticas, bares a la orilla del mar y salones de entretenimientos- No se necesitan brazaletes- Wi-Fi y llamadas locales gratisPara AMResorts® es importante que sus huéspedes tengan tranquilidad cada vez que visitan una de sus propiedades, por ello, ha creado e implementado el programa de calidad, seguridad e higiene de 360 grados denominado CleanComplete Verification, que consiste en:- Estación de registro e higiene- Desinfectante de manos a base de alcohol ofrecido a la llegada- Limpieza frecuente de Lobby y Góndolas de Equipaje- Verificación Cristal RoomCheck- Amenidad de gel desinfectante- Envases sellados (almohadas y mantas extras; amenidades; control remoto del televisor y tableta)- Video de protocolos de desinfección e higiene en pantalla y tableta.- Estaciones desinfectantes para manos- Mayor saneamiento y desinfección de áreas comunes- Distancia entre camastros de playa y piscina- Limpieza del equipo deportivo y de entretenimiento- Actividades que permitan el distanciamiento social- Envases sellados de amenidades y utensilios de spa- Limpieza y desinfección- Control de temperatura para niños y adolescentes requerido- Empaques sellados y desinfectados para celulares provistos a los padres- Asientos que permitan el distanciamiento social- Reservaciones requeridas para grupos de más de 5 personas- Menús en tableros o pantalla digital- Desinfección frecuente de mesas, sillas, manteles y utensilios- Cubrebocas requeridos para cocineros, meseros y servicio a la habitación- Servicio de comida y barreras de vidrio en el buffetServicio de Check-out exprés para contacto reducido.*El programa CleanComplete Verification está respaldado por una de las certificaciones de terceros de más alto nivel de calidad y seguridad en la industria, la certificación de Cristal International Standards®.Visite: https://www.dreamsresorts.com.mx/