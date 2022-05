ElectrocutAMLO

BENCHMARK / Jorge A. Meléndez Ruiz

en MURAL

4 min

De una cosa NO podemos acusar a Andrés Manuel: de ser inconsistente. Es terco como una mula.



No importa si sus ideas son terribles, no cambia nunca.



Y si no puede implementarlas de una forma, buscará implementarlas de otra. Tal como sucede con el electricidio.



A huevito quiere "salvar a la CFE" impidiendo que operen generadoras más baratas y menos contaminantes.



Primero soltó un decreto, ¡y palo! Luego la Ley Eléctrica, y medio le dieron palo (aunque la Corte la validó, Bartlett y sus secuaces perderán los amparos que vienen). Finalmente, la reforma eléctrica, que gracias a Dios (y a la oposición) también terminó en el camposanto.



Bueno, pues ahora viene el cuarto intento: sanciones económicas a las sociedades de autoabastecimiento.



La multa a Iberdrola es apenas el primer capítulo de esta nueva andanada. Y vaya que es una multotota.



De locos: la sanción sería más alta que lo que la firma española invirtió en su planta de Dulces Nombres en Nuevo León.



Aparte, es una pentontada.



Te lo demuestro con los mismos números que usó Bartlett hace unos meses en una mañanera para despotricar, precisamente, contra las sociedades de autoabasto.



Y claro, utilizaron el ejemplo del "antiCristo" del autoabasto: Oxxo.



En una mañanera peleonera presentaron al final una gráfica dizque matona, con 6 barras con costos de generación de luz en pesos por kilowatt/hora. De menor a mayor: Oxxo autoabasto = $0.90, Oxxo CFE = $2.3, hogar clase media = $2.3, tiendita de la esquina = $3.3 y una tiendita en un hogar con tarifa DAC = $6.30.



Funcionarios de CFE acusaron que Oxxo sólo paga 11 centavos de peso por transmisión en lugar del peso que debían pagar.



Supongamos que este costo es abusivo y eliminémoslo. La diferencia entre 1 peso y 11 centavos son 89 centavos.



Si los sumamos a los $0.90 pesos que pagan los Oxxo, la tarifa llegaría a $1.79 pesos por kilowatt/hora.



Pues ahí, en esa cifra, está el punto clave.



Y ahí reside el error de la 4T respecto al autoabasto.



La pregunta no es ¿por qué Oxxo paga menos? No. La pregunta debe de ser: ¿por qué otros pagan más?



O bien, ¿cómo podemos todos pagar $1.79 en lugar, por ejemplo, de los $6.3 que paga un hogar DAC?



Y es que en cualquier cosa se puede promediar para arriba o para abajo. Lo que buscaba "lograr" la reforma es que todos paguemos luz cara, promediando los costos de generación para arriba.



Como son consistentes, ahora lo quieren "lograr" con multotas. Lo quieren lograr sacando de mercado a plantas como las de Iberdrola.



Terrible, porque el que sufre es el consumidor.



Por ejemplo, las empresas a las que tuvo que desconectar Iberdrola pagan hoy entre 30 y 40% más ahora que están con la "salvadora" CFE.



Sí, pagan 30 a 40% más.



¿Qué sigue? La firma española impugnará la multa, ya sea con un juicio administrativo o amparo. Flaco consuelo, pues ya ha ganado amparos para reconectar a clientes en NL y la CFE y el Cenace se los han pasado por el arco del triunfo.



Para mala suerte de los mexicanos, si no logran revertir la multa quedaría el camino de una demanda de Iberdrola al gobierno de México por daños de esta sanción arbitraria, discriminatoria y expropiatoria.



La demanda sería al amparo del acuerdo para la protección de las inversiones entre México y España, vigente desde el 2008.



Recuerda: Iberdrola es la productora eléctrica más grande en México después de la CFE. Se van a defender.



Un abogado especializado me platica que Iberdrola tendría hasta 3 años para presentar esta demanda. "Quizá esperen a que termine este gobierno para decidir si van por esta ruta", concluye.



Pues sí.



Esperar a que termine esta pesadilla.



Mientras tanto, seguiremos sujetos a la amenaza de mayores costos eléctricos. Hombre, hay 177 permisos de autoabastecimiento que podrían correr la misma suerte que Iberdrola.



Inversiones por $22,181 millones de dólares que suman 15% de la capacidad de generación eléctrica en México.



La ceguera e ineptitud de la 4T nos terminará electrocutAMLO con luz cara, contaminante y pleitos internacionales millonarios.



Posdata. La cercanía (¿sólo de palabras?) de AMLO con los delincuentes asusta. ¿Gente buena y trabajadora? Por Dios...







EN POCAS PALABRAS...





"La estupidez es cultivar deliberadamente la ignorancia".



William Gaddis, escritor estadounidense







benchmark@mural.com.mx



Twitter: @jorgemelendez







PODCAST:



ElectrocutAMLO