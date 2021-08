Elefantes vuelven a casa tras recorrer 500 km

Grupo REFORMA

Hora de publicación: 13:46 hrs.

La manada de elefantes silvestres que salió de su hogar hace más de un año y recorrió más de 500 kilómetros en la provincia de Yunnan, en China, por fin volvió a su hábitat, pero a una zona más apropiada, aseguraron expertos.Los 15 ejemplares vivían en la Reserva Natural Mengyanzi, ubicada en Xishuangbanna, una prefectura autónoma de Yunnan caracterizada por su bosque tropical y su clima dominado por el monzón.En marzo del año pasado, abandonaron el sitio rumbo al norte de China. Una vez que llegaron a las afueras de Kunming, la capital de la provincia, comenzaron su camino de regreso a casa.Las razones del movimiento todavía no son claras, pero el pasado domingo fueron capaces de cruzar el río Yuanjiang, que era su principal obstáculo hacia el sur. Debido a las lluvias de julio, el caudal del cuerpo de agua aumentó de forma considerable, por lo que era difícil atravesarlo.Las autoridades bloquearon la orilla del río con docenas de camiones para evitar el cruce de los elefantes con el fin de forzarlos a utilizar un puente. Así, pudieron pasar sin complicaciones.En el norte del río Yuanjiang, donde se encontraban originalmente los animales, hace más frío y hay menos comida, explicó Chen Mingyong, especialista en elefantes de la Universidad de Yunnan.Por el contrario, en la cuenca del río existe abundante comida, pero también espacio insuficiente para esconderse.Los hábitats de esta especie se dividen en cuatro categorías, precisó Mingyong: muy apropiados, apropiados, normales y no apropiados. El sitio donde ahora están los elefantes es apropiado.En la provincia tuvieron que ser evacuadas 150 mil personas para evitar conflictos con los grandes mamíferos, a quienes se les suministraron 180 toneladas de alimento durante su viaje.Yunnan cuenta con una población de 300 elefantes asiáticos, que ostentan la protección estatal de nivel A, la más elevada de China. Si bien el número creció desde los 107 individuos registrados en la década de 1980, no está claro si la migración ocurrió por las actividades humanas."Es cierto que la población de estos elefantes ha aumentado en los últimos años, pero eso se debe principalmente a la desaparición de la caza furtiva. Sin embargo, la superficie de los bosques naturales ha disminuido como consecuencia de la expansión de la actividad humana", comentó Pan Wenjing de la división de Asia Oriental de Greenpeace.Con información de BBC, EFE y Xinhua