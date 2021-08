Eleva Canadian Pacific oferta por KCS

04 min 30 seg

Bloomberg

Hora de publicación: 08:27 hrs.

Canadian Pacific Railway Ltd hizo una oferta nueva y más alta por Kansas City Southern, buscando descarrilar la fusión pendiente del ferrocarril estadounidense con su rival Canadian National Railway Co antes de una importante votación de los accionistas en menos de dos semanas.El directorio de Canadian Pacific autorizó una oferta de 300 dólares por acción, dijo la compañía en un comunicado este martes. Eso es aproximadamente 27 mil millones de dólares en valor de capital, más alto que su oferta original de 25 mil millones.Aún así, el nuevo precio no coincide con el acuerdo de 30 mil millones de dólares que la junta de Kansas City Southern aceptó de Canadian National. Esa oferta, que asciende a unos 321.93 dólares por acción, será votada por la estadounidense el 19 de agosto.El director ejecutivo de Canadian Pacific, Keith Creel, espera atraer a los inversionistas del sur de Kansas City con un camino más fácil hacia la aprobación regulatoria. Él cuenta con la junta de transporte de superficie de Estados Unidos para denegar la petición de Canadian National de establecer un fideicomiso con derecho a voto, un mecanismo financiero para pagar a los accionistas de Kansas City Southern incluso mientras los reguladores de Estados Unidos están revisando la fusión completa. Kansas City Southern ha dicho que el fideicomiso de votantes es necesario para que el acuerdo avance."Estamos muy contentos de ofrecer a los accionistas de KCS una alternativa significativamente más atractiva", dijo Creel en una carta a la junta de la empresa de ferrocarriles. Es un movimiento hacia "una transacción más segura que ofrece un valor atractivo a corto y largo plazo que es realmente alcanzable".El último desarrollo agrega otro giro en la carrera de dos vías para ver qué ferrocarril canadiense ganará Kansas City Southern y, al hacerlo, unirá las redes ferroviarias que se extienden a través de Canadá y luego hacia el sur a través del corazón de Estados Unidos y se adentran en el México industrial. Si tiene éxito, Canadian Pacific obtendría un poco de retribución después de que Canadian National interviniera con una oferta que superó la oferta original de CP de 25 mil millones de dólares, que puso todo en marcha en marzo.La nueva transacción propuesta tiene un valor empresarial de aproximadamente 31 mil millones de dólares, incluida la asunción de una deuda de 3 mil 800 millones, dijo Canadian Pacific. Los accionistas comunes de Kansas City Southern recibirán 2 mil 884 acciones comunes de Canadian Pacific y 90 dólares en efectivo por cada acción que posean del ferrocarril estadounidense.Las acciones de Kansas City Southern subieron un 6.8 por ciento en las operaciones previas a la comercialización en Nueva York, mientras que la de Canadian Pacific cayeron un 2.5 por ciento.Canadian Pacific ha sostenido durante mucho tiempo que su plan proporcionaría a Kansas City Southern una oportunidad más clara de obtener la aprobación regulatoria de la Junta de Transporte de Superficie, que ya aprobó la petición de fideicomiso de voto de esa aerolínea bajo reglas de fusión más laxas. La junta ha dicho que la unión entre Canadian Pacific y Kansas City Southern, los dos más pequeños de los siete grandes ferrocarriles estadounidenses y canadienses, "resultaría en la menor cantidad de rutas superpuestas".La junta decidió juzgar el acuerdo nacional canadiense bajo pautas de fusión más estrictas que también tienen en cuenta el "interés público". Para ayudar a facilitar la aprobación, Canadian National ofreció vender pistas que se superponen con Kansas City Southern, principalmente entre Nueva Orleans y Baton Rouge.El reloj ahora está corriendo para ver si los reguladores deciden sobre el fideicomiso de voto de Canadian National antes de que los accionistas de Kansas City Southern celebren su votación el 19 de agosto. Canadian Pacific presentó una declaración de poder el 29 de julio pidiendo a los accionistas de Kansas City Southern que voten en contra del acuerdo para dar tiempo a "tener más información disponible".Después de que Canadian Pacific y Kansas City Southern llegaran a un acuerdo en marzo, Canadian National se abalanzó con su oferta más alta en abril, y la junta del ferrocarril de Estados Unidos aceptó el acuerdo en mayo. Para facilitar la aprobación regulatoria, Canadian National ofreció vender alrededor de 70 millas de vías superpuestas.La compra de Kansas City Southern le daría a Canadian National un gran ferrocarril de México, que promete un crecimiento más rápido, y agregaría vías casi paralelas a sus operaciones estadounidenses existentes que se extienden de norte a sur. Para Canadian Pacific, el acuerdo le daría una presencia estadounidense que de alguna manera iguala a su rival, además de las operaciones en México.Sin un acuerdo, Canadian Pacific sería mucho más pequeño que su principal rival y estaría más aislado de Canadá. Eso podría obligarlo a buscar una transacción con otro ferrocarril de Estados Unidos, lo que podría iniciar más fusiones después de una congelación de dos décadas en los grandes acuerdos ferroviarios.