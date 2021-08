Eligen jurado anónimo para juicio de Kelly en Nueva York

Grupo REFORMA

Hora de publicación: 18:52 hrs.

Se eligió este miércoles a los miembros del jurado que evaluará los cargos contra el cantante R. Kelly en su juicio de Nueva York, de acuerdo con Page Six. Ann Donnelly, jueza federal de Brooklyn quien lleva el caso, tomó juramento de 12 personas, siete hombres y cinco mujeres, que compondrán el jurado desde ahora y hasta el término del proceso legal; de igual forma, se escogieron a otras seis personas como jurados suplentes.Los integrantes del panel mantendrán su anonimato, y serán escoltados dentro y fuera del tribunal por alguaciles estadounidenses en cada uno de los días que se realicen las audiencias.El miércoles de la siguiente semana se tienen programadas las declaraciones de apertura del juicio, el cual se espera que tenga una duración de un mes.El intérprete de "I Believe I Can Fly" , de 54 años, fue acusado de pedir ayuda a varios empleados para que le llevaran mujeres y niñas para tener relaciones sexuales con él.La celebridad, cuyo nombre real es Robert Sylvester Kelly, también enfrenta señalamientos de que él y otras personas conspiraron para crear una identificación falsa para la cantante Aaliyah, quien falleció en un accidente aéreo en 2001, a sus 22 años, para decir que era mayor de edad y abusar sexualmente de ella.Kelly, quien en 2019 recibió condena de cárcel en Chicago, y actualmente se encuentra preso en Brooklyn para su proceso actual, ha negado los cargos, alegando que las relaciones sexuales que tuvo con varias de sus fanáticas fueron consensuales.También enfrentará casos penales separados en Minnesota e Illinois por presuntos delitos sexuales.