Elton John y Dua Lipa lanzan 'Cold Heart'

Hora de publicación: 11:22 hrs.

Elton John y Dua Lipa quieren adueñarse de la pista de baile este verano con su nueva canción "Cold Heart", su primera colaboración juntos, la cual han dado a conocer este viernes en todas las plataformas.La canción es una mezcla de cuatro canciones de Elton John las cuales fueron mezcladas por los músicos y productores australianos, PNAU, se trata de: "Kiss The Bridge" (del álbum), "Rocketman" (del álbum de 1972,), "Where's the Shoora?" (del álbum) y "Sacrifice" (del álbum de 1989)."Los últimos 18 meses han sido difíciles, pero estar fuera del camino significa que he tenido tiempo de volver a mis raíces como músico de sesión y colaborar con algunos artistas maravillosos. Y tener la oportunidad de pasar tiempo con Dua, aunque de forma remota, ha sido increíble."Ella me ha dado mucha energía. Es una artista y una persona verdaderamente maravillosa, absolutamente rebosante de creatividad e ideas. La energía que aportó a 'Cold Heart' me dejó alucinado", dijo Elton John en un comunicado.La conexión entre Dua y Elton fue cuando la cantante lo invitó a participar en su concierto streaming Studio 54, posteriormente Elton la invitó a colaborar en la Viewing Party de su fundación, The Elton John AIDS Foundation, que se realizó durante los premios de la Academia, donde lograron recaudar más de 3 millones de dólares."Desde que nos conocimos (en línea), hicimos clic por completo. Elton es un artista tan inspirador y también tiene el sentido del humor más travieso: una combinación perfecta. Ha sido un absoluto honor y privilegio colaborar en esta canción con él."Es muy especial, con algunas de mis canciones clásicas favoritas de Elton John combinadas. Me encantó ser parte de una experiencia tan creativa y alegre. No puedo esperar a escucharlo en todas partes este verano", agregó la intérprete de "Love Again".El sencillo está acompañado de un video animado creado por el director Raman Djafari, éste muestra versiones animadas de Elton y Dua en un mundo dinámico y eufórico antes de separarse a medida que sus planetas se separan.