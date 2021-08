Emisiones 'verdes', fundamentales hacia el futuro

02 min 30 seg

Arely Sánchez

Hora de publicación: 17:33 hrs.

Las emisiones de bonos verdes son fundamentales para el combate al cambio climático, por lo que en el futuro serán parte cualquier financiamiento que se coloque en los mercados a nivel global, coincidieron expertos en sostenibilidad.De acuerdo con Alejandra Cámara, directora general de Génesis, empresa argentina que desarrolló 250 proyectos ambientales y consultora de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, las empresas y el mundo financiero en general tiene cada vez más claro el valor de las emisiones "verdes", sociales y sustentables, pues no es una moda temporal."Todo mundo sabe que para 2040 no vamos a tener bonos verdes o no verdes, sino que todos los bonos que se emitan para entonces tendrán al menos una característica verde, social o sustentable sino no serán viables", dijo en el encuentro "Crisis Climática en América Latina y Mecanismos de Mercado", promovido por Grupo Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y MÉXICO2 -la Plataforma Mexicana de Carbono-.Actualmente, agregó, entre los 100 trillones de dólares que se emiten en deuda en los mercados, los bonos verdes no alcanzan ni el uno por ciento.Para la directiva, las certificaciones y mediciones que se llevan a cabo en torno a las emisiones verdes, sociales y sustentables no tienen actualmente un alto impacto, sin embargo, están sirviendo para que cada vez más empresas entiendan la importancia de dirigir inversiones hacia estos temas.Por su parte, Nalleli Barajas, subdirectora de Sostenibilidad de Grupo BMV, destacó que en México se han desarrollado bonos etiquetados en tres categorías: verdes, cuyo financiamiento se dirige a proyectos en pro del medio ambiente; sociales, que financian los proyectos orientados a la reducción de las brechas de género, y sustentables, que tienen una combinación de ambos objetivos."Desde 2016 hemos emitido 27 bonos etiquetados, 12 verdes y 14 sustentables y uno social."De hecho, estamos lanzando nuevo tipo de bonos vinculados, que ayudan a las organizaciones que ya están tomando en cuenta muy en serio el cambio climático y están definiendo metas internas y una agenda a seguir. Este tipo de financiamiento ayuda a que ellos puedan llegar a sus metas", dijo.Hoy se presentó el reporte del IPCC (Panel Intergubernamental de Cambio Climático), un esfuerzo transcontinental, con expertas y científicas de 10 países de toda América Latina.El reporte fue producto de 7 años de trabajo intensivo por 234 científicos de 66 países, incluyendo Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay. Este es el sexto informe de este tipo, de una serie que comenzó a publicarse en 1990.Su primera conclusión es que es inequívoco que la influencia humana ha calentado la atmósfera, el océano y la tierra.Además, estima un aumento en la frecuencia, expansión y severidad de las sequías, como la del norte de México, los valles del Perú y el norte y centro de Chile.