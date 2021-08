Emma Corrin, en busca de su sexualidad

Emma Corrin, quien interpreta a la princesa Diana en 'The Crown', asegura que sigue tratando de descubrir cuál es su sexualidad. Foto: Archivo

En una entrevista, Emma Corrin , quien interpreta a la princesa Diana en, aseguró que aún está descubriendo cuál es su sexualidad, esto después de que hace unos meses se identificara como queer."Creo que la visibilidad es clave en estas cosas. Mi viaje ha sido largo y todavía me queda un largo camino por recorrer. Creo que estamos muy acostumbrados a definirnos a nosotros mismos", dijo al portal itv NEWS mientras promocionaba la obra de teatro"Esa es la forma en que la sociedad funciona dentro de estos binarios, me ha llevado mucho tiempo darme cuenta de que estoy en algún punto intermedio, y todavía no estoy segura de dónde está eso".Esta es la primera vez que la actriz habla sobre su sexualidad desde que se identificó como queer, y se mostró emocionada pues incluso compartió en Instagram una historia sobre la entrevista, asegurando que la visibilización es la clave."No estaba segura de si era lo correcto, pero los comentarios de la gente de la comunidad queer han sido maravillosos", dijo.En abril, Emma se declaró queer cuando protagonizó la revista Pop , incluso compartió unas fotos con la frase: "tu novia queer favorita"; además, en junio posó con unas vendas que normalmente son utilizadas para esconder el pecho.