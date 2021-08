Emociona a Laura León estar en 'El Juego de las Llaves'

Lorena Corpus

Hora de publicación: 05:00 hrs.

La segunda temporada de El Juego de las Llaves , en la que participan Maite Perroni, Cristián de la Fuente, Marimar Vega, Horacio Pancheri, Laura León y Alejandra Guzmán, ya tiene fecha de estreno en Amazon Prime Video y llegará a 240 países.Será el 16 de septiembre cuando se den a conocer los primeros cuatro capítulos de los ocho de la nueva temporada.El quinto y sexto están programados para el 23 de septiembre, mientras que los últimos dos para el 30 del mes patrio."Todo en la vida es un juego, nada más hay que ponernos truchos y que tengamos suerte para jugar", afirmó Laura León desde Carolina del Norte, a donde viajó para presentarse en un festival y ser reconocida por sus más de cuatro décadas de trayectoria."Claro que estoy muy contenta por el próximo inicio de la serie, porque además fue un equipo de trabajo maravilloso, muy bonito. Para mí fue un placer haber tenido la oportunidad de laborar con ellos", añadió.Laura, próxima a cumplir 69 años, indicó que esta segunda entrega deviene candente."Es un juego eroticón con puras bellezas, incluyéndome a mí", agregó con una sonrisa pícara.El primer episodio del show de Amazon Prime Video se estrenó el 16 de agosto de 2019.Esta vez los personajes viven con la incógnita de si podrán superar el pasado o deberán rendirse ante sus deseos."Yo estaré en unos seis capítulos. Todo el trabajo lo hicimos esporádicamente, íbamos el lunes, luego el jueves, todo por la pandemia", explicó la actriz y cantante.Laura señaló que la pandemia fue un elemento en contra, pero nadie de la producción se contagió durante la filmación en Cancún."Por su puesto que coincidí con Alejandra Guzmán. Yo a Alejandra la quiero muchísimo", señaló.Al cuestionar a la intérprete de "Suavecito" si en algún momento la rockera y ella hablaron de la situación que vive con su hija Frida Sofía, aclaró que esas son cuestiones muy personales."A mí Mayte me pareció una niña encantadora, dulce y muy buena", afirmó Laura, quien en la serie es la mamá del personaje que interpreta Fabiola Campomanes.La actriz sabe que esta temporada llegará a más de 240 países. Eso la emociona, pero tampoco la deslumbra, pues dijo que sus telenovelas comollegaron también a muchos rincones del extranjero."Es maravilloso. Yo he protagonizado novelas que han tenido un alcance maravilloso por todo el mundo. Me siento contenta y orgullosa", expresó La Tesorito, quien ya está vacunada contra el Covid.