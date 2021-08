Empezaría Fed a reducir compras de activos en 2022

Grupo REFORMA

Hora de publicación: 10:33 hrs.

Los funcionarios de la Reserva Federal se están acercando a un acuerdo para comenzar a reducir sus políticas de dinero fácil en aproximadamente tres meses si continúa la recuperación económica, y algunos presionan para terminar su programa de compra de activos a mediados del próximo año, según The Wall Street Journal.En entrevistas y declaraciones públicas recientes, varios funcionarios han abogado por este cronograma, que les permitiría subir las tasas de interés antes de lo previsto si la economía avanza rápidamente hacia sus metas.En diciembre pasado, el banco central dijo que continuaría con el ritmo actual de compra de bonos hasta que los funcionarios concluyeran que habían logrado un "progreso sustancial adicional" hacia sus objetivos de inflación promedio del 2 por ciento y empleo robusto.Los funcionarios en su reunión del 27 al 28 de julio deliberaron sobre dos preguntas importantes: cuándo comenzar a recortar sus compras mensuales de 80 mil millones de dólares en valores del Tesoro y 40 mil millones en valores hipotecarios, y qué tan rápido reducirlos o disminuirlos. La Fed está programada para publicar el miércoles las actas de la reunión que podrían proporcionar más pistas sobre esas discusiones.Las respuestas son importantes para los mercados financieros porque los funcionarios de la Fed han dicho que preferirían concluir el programa de compra de bonos antes de considerar cuándo subir las tasas de interés desde casi cero. En su reunión de políticas del 15 al 16 de junio, 13 de los 18 funcionarios de la Fed proyectaron que subirían las tasas para fines de 2023, mientras que siete esperaban hacerlo a finales de 2022.El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo en una conferencia de prensa el 28 de julio que la Fed todavía estaba "muy lejos de considerar subir las tasas de interés. No es algo que esté en nuestra pantalla de radar en este momento".Una serie reciente de sólidos informes de empleo ha fortalecido el caso para que la Fed anuncie en su próxima reunión, del 21 al 22 de septiembre, sus intenciones de comenzar a disminuir, potencialmente tan pronto como su próxima reunión en noviembre."Espero que lleguemos al punto en el que hayamos visto un progreso sustancial adicional... probablemente a finales de este año", dijo el presidente de la Fed de Chicago, Charles Evans, en una mesa redonda virtual con periodistas la semana pasada.El presidente de la Fed de Boston, Eric Rosengren, dijo en una entrevista que esperaba ver para el 21 y 22 de septiembre alcanzar un crecimiento laboral suficiente para cumplir con los criterios para reducir las compras de bonos.Las compras de activos tienen como objetivo estimular la economía manteniendo bajas las tasas de interés a largo plazo para estimular el endeudamiento y el gasto. Rosengren señaló los recientes aumentos en los precios de las viviendas como evidencia de que el programa puede estar acercándose a un punto de rendimientos decrecientes.El presidente de la Fed de Dallas, Robert Kaplan, estuvo de acuerdo. "Estas compras están muy bien diseñadas para estimular la demanda, pero no tenemos un problema de demanda", dijo en una entrevista. "Después de la Gran Recesión, lo hicimos. Así que no quiero usar el libro de jugadas de 2009 a 2013".Algunos otros funcionarios han abogado por más paciencia. La gobernadora de la Fed, Lael Brainard, indicó el mes pasado que quería ver los datos de contratación de septiembre, que no estarán disponibles hasta principios de octubre, antes de tomar una decisión. Eso retrasaría cualquier reducción hasta no antes de la reunión de la Fed del 2 al 3 de noviembre.La presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, dijo en una entrevista la semana pasada que cree que la economía debería apoyar "el comienzo de una disminución gradual a finales de este año, o tal vez el próximo".Del mismo modo, Evans no dijo qué tan pronto pensó que la Fed tendría que liquidar sus compras. Espera que la inflación retroceda al 2 por ciento para fines del próximo año, lo que abogaría por una menor urgencia para retirar el estímulo monetario.Los funcionarios de la Fed aún tienen que decidir si reducir sus compras de bonos del Tesoro y valores respaldados por hipotecas al mismo ritmo.Al respecto, Rosengren dijo que preferiría reducirlos mensualmente en cantidades iguales. Debido a que la Fed está comprando el doble de bonos del Tesoro que de valores respaldados por hipotecas, eso daría como resultado que las compras de bonos hipotecarios terminen en la mitad del tiempo que las compras del Tesoro.Kaplan indicó que está a favor de reducir las compras de ambos tipos de bonos en el transcurso de ocho meses, o en 10 mil millones de dólares para los bonos del Tesoro y en 5 mil millones para los valores respaldados por hipotecas al mes. "Eso me parece el curso más prudente: empezar pronto y avanzar gradualmente, y para mí, gradualmente significa ocho meses", dijo.El presidente de la Fed de St. Louis, James Bullard, dijo que quiere comenzar a reducir los activos en octubre y concluir el programa en marzo, reduciendo las compras de bonos del Tesoro en 20 mil millones de dólares al mes y los bonos hipotecarios en 10 mil millones al mes. El gobernador de la Fed, Christopher Waller, ha esbozado una preferencia similar.