En Washington sin tocados ceremoniales o pintas

01 min 30 seg

AFP

Hora de publicación: 17:42 hrs.

WashingtonEl equipo Washington Football Team de la NFL, que abandonó el controvertido apodo de "Redskins" (Pieles Rojas) el año pasado, anunció este miércoles que prohibirá a los espectadores usar tocados ceremoniales de nativos americanos o pintura facial durante los partidos en casa.Después de la presión de los patrocinadores y una mayor preocupación social en Estados Unidos por los problemas raciales, el equipo abandonó su nombre por uno genérico con planes de adoptar un nuevo apodo permanente en 2022.La temporada pasada, no se permitió la entrada de fanáticos a los juegos en casa de Washington debido a la pandemia de Covid-19."Los tocados ceremoniales inspirados en los nativos americanos o la pintura facial ya no se pueden usar en el estadio", anunció el equipo.El primer juego de pretemporada en casa de Washington será el 20 de agosto contra Cincinnati y el primer partido de la temporada regular del equipo será como anfitrión el 12 de septiembre contra Los Ángeles Chargers.Cualquiera que sea el nuevo nombre que se elija, no se relacionará con los nativos americanos."Hemos realizado cambios significativos en nuestra organización y nuestra cultura, y nuestro nuevo nombre debe reflejar estos cambios", dijo Jason Wright, presidente del equipo."Con ese fin, elegiremos una identidad que se aparte inequívocamente de cualquier uso o vínculo aproximado con las imágenes de los nativos americanos", añadió Wright.