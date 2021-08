Encierro manda a Daniela Spalla a terapia

02 min 30 seg

Paula Ruiz

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Mantenerse encerrada y sin poder cantar en vivo en un escenario mandaron a Daniela Spalla a tomar terapia psicológica.La cantante argentina comentó que se perdió a sí misma cuando obligada por la pandemia paró de golpe sus actividades artísticas."He tenido que aplicar la paciencia y como muchos he empezado terapia psicológica", reconoció la artista, quien tiene años radicando en México."Todo esto fue por el encierro porque una de las cosas que yo sentí en esta época sin shows es que no sabía cuál era mi fuerte, no sabía qué era lo que me identificaba, ¿cuál era mi bandera?".Lo que para Daniela era escribir canciones y compartirlas con el público en shows, de la noche a la mañana le cambió la dinámica y sólo podía subirlas a plataformas y redes sociales.Dejar de sentir la reacción del público en sus conciertos en vivo, le "pegó fuerte", afirmó.Además se dio cuenta que se volvió más negativa, ya que a raíz de la pandemia todo estaba prohibido."Me percaté que a finales del año pasado frente a lo desconocido había dicho no a muchas cosas. ¿Autoconciertos? No. A todo dije que no en un momento que de por sí era una negativa, yo también me puse en ese plan".A finales del año pasado entendió que tenía que cambiar el no por una actitud positiva.Después de su última intervención en el Festival Vive Latino del año pasado en la Capital del País, donde estuvo como invitada, Spalla está lista para su gira "#PuroTeatroTour" en alusión a su reciente disco Puro Teatro Lo mejor de este material, señaló, es que se dio permiso de explorar temas más rítmicos y energéticos que le darán un ambiente festivo a su shows.El álbum está impregnado también de los sonidos de la década de los 80."Esto fue surgiendo cuando yo escribí ' Te Veo a la Salida ', una de las canciones del disco. Hice dos demos, uno balada y otro con más ritmo. Ese demo con más ritmo me recordaba a 'Decídete', canción de Luis Miguel de los 80.Cuando llegué al estudio me dediqué a explorar todo ese universo 80, después empezamos a vestir el resto de las canciones con esos sonidos", agregó.Compartió que todo este tiempo en casa le permitió colaborar con buenos amigos y colegas y tuvo la oportunidad de escribir para el próximo disco de Natalia Lacunza, así como para Raquel Sofía, Alex Ferreira y David Aguilar.