Encuentran a mujer muerta en GDL

01 min 30 seg

Grupo REFORMA

Hora de publicación: 22:07 hrs.

Luego de una llamada de emergencia, las autoridades encontraron el cadáver de una mujer a un costado de su cama y con una herida en la frente, en la Colonia Aarón Joaquín, en GuadalajaraHasta este momento, sin embargo, no ha podido establecerse el tipo de objeto que se usó para quitarle la vida.La víctima vivía sola y fue localizada por su propio hijo en la Calle Ramón Silva, entre Genaro Vega Salazar y Esther Tapia de Castellanos."Es una femenina de entre 35 y 40 años que está en el interior de su habitación, semirecargada en un buró, a quien a simple vista se le alcanza a apreciar una herida en la frente."De momento se desconoce si ésta fue causada por algún tipo de contundente o por algún proyectil de arma de fuego", explicó un policía municipal.Tras el reporte surgió la versión de que el hijo podría estar involucrado, lo que se ha debilitado con el paso de los minutos."No tenemos mayor información (de que él esté relacionado con la muerte). Incluso su hijo fue el que hizo el llamado a las autoridades. Él vino a verla e hizo el hallazgo", indicó el oficial.En el domicilio había cosas desorganizadas -al parecer así vivía la víctima-, por lo que no se pudo establecer si el crimen se dio durante un robo."El domicilio está en muy malas condiciones; hay mucha ropa, mucho periódico, muchas cosas en todas las habitaciones, pero no se ve nada aparente que haya sido fruto de un robo", añadió el policía.Según el técnico en urgencias médicas que la examinó, el cuerpo presentaba alrededor de cinco horas de evolución cadavérica.