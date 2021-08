Encuentran cadáver en Distrito La Perla

Noé Magallón

El cadáver de un hombre que presuntamente murió ahogado fue encontrado hoy donde se construye el centro comercial Distrito La Perla, dentro de un cuarto que se inundó.La víctima era trabajadora del lugar, informó la Policía de Zapopan.De acuerdo con las autoridades, el reporte fue hecho minutos antes de las 18:00 horas por el encargado de la obra que se realiza en la Avenida Mariano Otero, en la Colonia Jardines del Sol."Manifestó que desde temprana hora de hoy ya no avistaron a uno de sus trabajadores, siendo localizado dentro de un cuarto inundado de agua en el tercer nivel del sótano."(En el sitio) no hay iluminación ni algún señalamiento o adoctrinamiento", explicó la Comisaría.Debido al lugar en el que estaba el cuerpo, personal de Protección Civil y Bomberos de la ex Villa Maicera acudió para su rescate.El fallecido tenía 57 años y fue reconocido por su hija.