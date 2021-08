Endurece Tlajomulco operativo vial

Noé Magallón

Hora de publicación: 05:00 hrs.

En dos semanas, la Policía Vial emitió mil 300 folios y aseguró casi 600 vehículos por alguna irregularidad, la mayoría motocicletas, durante un operativo implementado en Tlajomulco.En ese periodo, entre el 27 de julio y el 9 de agosto, también fueron detenidos un Razer y un remolque."El dispositivo es desplegado en diferentes colonias del municipio para inhibir el uso indebido de este tipo de transporte, además de supervisar que los conductores utilicen el equipo de protección, como el casco y chaleco reflejante que marca el reglamento, así como la documentación completa", sostuvo una fuente de la institución.Entre las principales faltas cometidas están circular sin portar casco, chaleco reflejante, la matrícula o carecer de licencia o permiso, aunque también se infraccionó los excesos de velocidad o el exceso en el número de ocupantes en el vehículo."Cabe recordar que el Reglamento de la Ley de Movilidad y Transporte establece que toda persona que utiliza motocicletas debe de utilizar en todo momento equipo de seguridad, además de portar la tarjeta de circulación, licencia de conducir y holograma respectivo, así como el seguro del vehículo", añadió la fuente.Para que una moto sea asegurada, aclaró, el usuario debe de acumular tres faltas flagrantes, como, por ejemplo, no llevar casco, chaleco ni licencia al mismo tiempo.Si no se cometen este número de irregularidades, el elemento no tendría por qué quitarle el vehículo, a menos de que haya un problema más grave.Uno de los puntos con mayor presencia policial ha sido la Avenida Adolf B. Horn.El 11 de agosto, la Policía del Estado y de Tlajomulco implementaron un operativo en la zona Valles enfocado en la incidencia delictiva, a petición de los vecinos, principalmente de aquellos que viven en los fraccionamientos Chulavista y Lomas del Mirador, dos de los más conflictivos del Municipio.En dos semanas, estas son las cifras del operativo.1,307 folios538 motocicletas detenidas49 vehículos detenidos