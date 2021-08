Enfrentan maestros retos tecnológicos

Fernanda Carapia

Hora de publicación: 05:00 hrs.

La pandemia por Covid-19 representó un reto para los docentes. De un día a otro cambiaron el pizarrón por una computadora o un celular, y sus alumnos se "transformaron" en un número telefónico, un correo electrónico o una imagen inquieta en la pantalla."Nos convertimos en maestros de tiempo completo, recibimos tareas las 24 horas del día, llamadas de los papás, dudas, fue un cambio radical", comentó María de Lourdes Ramírez, docente de Zapopan.Pero no solo fue eso, muchos tuvieron que aprender a usar la tecnología. Ezequiel Gutiérrez, reveló que antes del Covid-19 él sólo usaba su teléfono para hablar y mandar mensajes, ahora, es su herramienta de trabajo para tener contacto con sus estudiantes e incluso ya aprendió a usar diversas plataformas.Los docentes de Jalisco, además, se han enfrentado a la carencia de sus alumnos. Muchos no tienen acceso a Internet y han tenido que idear la forma de hacerles llegar los materiales para que se pongan al corriente."Para los profesores fue como tomar un curso de herramientas tecnológicas a todo vapor y son mucho más hábiles ahora que el año pasado", comentó la investigadora María Elena Chan.Con el regreso presencial a clases, con un modelo híbrido, los docentes enfrentarán otro desafío: identificar las deficiencias de cada alumno, hacerse de herramientas para ayudar a superarlas y aprender, nuevamente, a dividir su tiempo para darle atención tanto a los alumnos que están en aula como a aquellos que optaron por quedarse en casa."Va a ser otro aprendizaje. Va a ser muy complicado y varias escuelas se están adaptando para tener pantallas en el aula y ver a los que están distantes y hacer una lección con los que están en aula. Va a ser un reto".Chan señaló que un punto a favor es que el maestro podrá apoyarse de los alumnos que están en el salón para tener una interacción y que la clase sea más fluida y natural para los educandos a distancia."Lo importante es no olvidar a los que están en pantallas, cómo le haces dinámicas en las que intervengan los que están en el aula y los que están a distancia, hacerlos colaborar".La Secretaría de Educación Jalisco refirió que todos los maestros han recibido capacitación para el uso de la plataforma Recrea y otras herramientas para hacer más fácil el contacto con los alumnos.Actualmente, la Secretaría de Educación Jalisco lleva a cabo los Consejos Técnicos Escolares donde se afinan los protocolos sanitarios, los horarios y la forma en la que trabajarán a partir del 30 de agosto.El titular de la dependencia, Juan Carlos Flores Miramontes, reiteró que es obligatorio que en el arranque de ciclo escolar todos los docentes se presenten ante su grupo, salvo aquellos que tengan una incapacidad.