Enriquecen espacios en teatro londinense

01 min 30 seg

Marco Antonio Mata

Hora de publicación: 17:01 hrs.

Tras la reciente remodelación del Her Majesty's Theatre, se concluyeron las dos ofertas más nuevas del lugar: 'The Ian and Pamela Wall Gallery' y 'Pickard Terrace' por parte del despacho australiano COX Architecture.La nueva galería de Ian y Pamela Wall se convertirá en el hogar designado para la colección de artes escénicas del Adelaide Festival Centre, que se inaugurará este mes con la exposición 'Making of The Maj'.La muestra presentará imágenes históricas, objetos de interés, planos arquitectónicos y decoración que celebran la remodelación del lugar de actuación en funcionamiento más antiguo de Adelaida."Nos gustaría extender un sincero agradecimiento a Ian y Pamela Wall y Gordon Pickard por su fe en la escena de las artes escénicas de Adelaide. Sin ellos, no hubiéramos tenido esa fantástica oportunidad de agregar las joyas a la corona de Su Majestad", señaló Zoe King, directora de COX.El diseño de la galería se inspira en la estética rica y tradicional del espacio del teatro, manteniendo la artesanía y los detalles, pero con una estética más ligera y fresca.La piedra, la madera y el cuero que se ven en todo el inmueble también están presentes en la galería, uniendo los dos espacios pero en su propia aplicación única.Asegurándose de que no se desperdicie espacio, Pickard Terrace es el socio perfecto para la nueva 'Ian and Pamela Wall Gallery'. Albergando el tercer bar del lugar, la terraza es un espacio diferente.Con una barra maniobrable, el área de función privada se puede configurar de muchas formas, adaptándose a diferentes tamaños y propósitos de reunión.