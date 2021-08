Envía diáspora cubana medicinas ante avance de Covid

04 min 00 seg

Reuters

Hora de publicación: 12:13 hrs.

Marilys Colarte espera en el aeropuerto de Madrid con dos carritos llenos de suministros médicos para llevar su preciado cargamento a Cuba, donde los medicamentos se están agotando.Colarte es parte de una creciente red internacional de voluntarios de la diáspora cubana que han estado transportando toneladas de ayuda a la isla caribeña en los últimos meses."Todos han aportado un poquito de sí mismos, un poquito de su cariño", dijo Colarte, de 52 años, antes de abordar el avión rumbo a La Habana con 100 kilogramos de víveres. "Estoy muy feliz de llevar medicinas a mi gente que realmente las necesita", añadió.Construido bajo el difunto líder revolucionario Fidel Castro, el sistema de salud pública universal y gratuito de Cuba es uno de los logros más preciados de su revolución, pero una profunda crisis económica ha provocado escasez de medicamentos y otros bienes básicos.El Gobierno culpa en gran medida a las sanciones estadounidenses, mientras que sus críticos sostienen que se debe a las ineficiencias de una economía centralizada.El mes pasado, la escasez, junto a los cortes de energía y la falta de libertades civiles, provocaron inusuales protestas masivas en las calles.Una de las medidas que tomó el Gobierno cubano en respuesta a los disturbios fue permitir que los viajeros traigan medicinas, alimentos y productos sanitarios sin pagar aranceles de importación.En las dos semanas posteriores, los viajeros trajeron 112 toneladas de productos a través del aeropuerto internacional de La Habana, dijo la aduana cubana.Los voluntarios dieron la bienvenida a esa medida, pero dijeron que su impacto fue limitado debido a los pocos vuelos que operan a Cuba después de que el Gobierno los restringió debido al brote del Covid-19."La mayor comunidad de la diáspora está en Florida, pero pasamos de 50 vuelos semanales desde Estados Unidos a Cuba a tres", dijo el voluntario de Florida Enrique Guzman Karell.Los vuelos estaban reservados hasta el próximo año, agregó, lo que significa que los voluntarios tenían que volar a través de Madrid, desde donde hay más vuelos, un "viaje absurdo y muy caro para entregar ayuda humanitaria".///Batalla contra el CovidEn una iglesia de Madrid, las cajas se amontonan mientras los voluntarios clasifican los envíos donados por hospitales, farmacias e individuos con destino a varias provincias cubanas."La gente envía solicitudes de medicamentos a través de mensajería en línea, diciendo 'Tengo un familiar que necesita esto o aquello' y nos envían la receta", dijo Massiel Rubio Hernández, de 37 años, editor y organizador de Ayuda Humanitaria Cubana, que tiene su sede en Madrid y fue una de las primeras organizaciones en coordinar el socorro.Durante las últimas tres semanas, la organización ha enviado una tonelada de medicamentos y otras ayudas que luego son distribuidas por otros voluntarios."Enviamos principalmente antibióticos y medicamentos que combaten Covid-19 porque simplemente no hay nada allí en este momento", dijo Hilda Landrove, estudiante cubana que forma parte de otro grupo de voluntarios con sede en Ciudad de México.Cuba está sufriendo actualmente uno de los peores brotes de Covid-19 del mundo, con casos confirmados durante la última semana 10 veces más que el promedio mundial."Los médicos le recetaron azitromicina a mi abuela, pero no hay ninguna en las farmacias estatales", dijo un residente de La Habana que no quiso ser identificado por temor a represalias.Agregó que no podía pagar los precios actuales del mercado negro que había encontrado "on line", de mil 200 pesos (unos 50 dólares) por tratamiento con antibióticos, con su salario estatal mensual de 3 mil 200 pesos. "No puedo dejarla morir debido a esta escasez".Incluso antes de la oleada de Covid-19, los cubanos hacían fila fuera de las farmacias estatales desde antes del amanecer para estar al frente cuando los medicamentos escasos se suministran.Algunos cambian medicamentos en las redes sociales o usan remedios a base de hierbas en su lugar, ya que enfermedades prevenibles como la sarna se propagan debido a la falta de un tratamiento adecuado.Voluntarios como Guzman Karell están pidiendo a Cuba que permita más vuelos, especialmente desde Estados Unidos, mientras dicen que Washington debería permitir nuevamente más viajes a ciudades fuera de La Habana."Es una gota en el océano, dada la escasez crónica", dijo Guzman Karell, "pero al menos es algo".