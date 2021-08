Envía EU 1,400 mdd a ¡muertos!

Bloomberg

Mucho antes de que el Departamento del Tesoro enviara 1.4 mil millones de dólares en cheques de estímulo a personas fallecidas el año pasado, el Gobierno de EU luchó por realizar un seguimiento de apoyos a muertos.Agricultores fallecidos recibieron unos 22 millones de dólares en subsidios a cultivos durante 5 años, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias envió beneficios por desastre del huracán "Sandy" a 45 personas que murieron antes de que recibiera sus solicitudes de asistencia y el Departamento de Agricultura pagó incorrectamente 35 millones en asistencia para el alquiler de viviendas rurales porque no sabía si los inquilinos fallecieron.Las fallas son el resultado de una batalla de décadas entre funcionarios estatales, locales y federales sobre quién debería tener acceso a una parte de los registros de la Administración del Seguro Social sobre personas fallecidas.Sus intereses en competencia bloquearon varios intentos del Congreso durante la última década para alterar ese acceso, hasta que un informe de vigilancia que señalaba que más de un millón de cheques de estímulo fueron para fallecidos puso de relieve el problema.Sin duda, la Oficina de Responsabilidad del Gobierno de EU descubrió que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y la Oficina del Servicio Fiscal del Tesoro enviaron dinero a fallecidos porque pensaron que tenían que mandar cheques rápidamente a todos los que presentaron una declaración de impuestos en ciertos años, no porque los recaudadores no podían verificar quién está vivo o muerto.Los estados han presionado contra la idea durante años, en parte porque financian su mantenimiento de registros vendiendo información sobre defunciones a la Administración del Seguro Social y quieren que otras agencias federales desembolsen los dólares para usarlos también.El IRS, al 30 de abril, había logrado recuperar aproximadamente 57 por ciento de 1.2 mil millones de dólares en cheques enviados a fallecidos durante la primera ronda de pagos de estímulo, según la Oficina de Contabilidad del Gobierno, pero decidió que no valía la pena el tiempo y los gastos para ir tras el resto.