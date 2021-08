Equivale bloqueo al tren a unos 6 mil tráileres

01 min 30 seg

Silvia Olvera

Hora de publicación: 05:00 hrs.

El bloqueo a las vías de ferrocarril por parte de un grupo de maestros en la comunidad Caltzontzin en Uruapan, Michoacán, equivalían hasta ayer a dejar de mover el equivalente a unos 6 mil tráileres, reveló Óscar del Cueto, presidente de Kansas City Southern de México.Normalmente esa ruta mueve unos 500 carros de ferrocarril al día y cada uno tiene la capacidad de tres tráileres, por lo que hasta ayer podrían haber dejado de mover alrededor de mil 500 tráileres diarios.El directivo explicó que esta vía llevaba hasta ayer cuatro días bloqueada en su línea entre Lázaro Cárdenas y Morelia, pero confió en que con el pago que reclamaban los docentes, que al parecer ya lo iban a obtener, a partir de hoy ya quede liberado el flujo.Aunque hasta ayer a las 15:30 horas, durante la entrevista, todavía estaba sin despejarse, lo que había afectado a 14 trenes que estaban varados, más los otros que no podían armar."El tráfico entre Lázaro Cárdenas y Morelia está detenido ahí en Uruapan y el último reporte que tengo son 14 trenes (varados) porque ya no tenemos posibilidad de armar más trenes, pero hay mucha mercancía detenida en terminales".Del Cueto describió que la mercancía varada es combustóleo de Pemex, que va de Tula a Lázaro Cárdenas, así como vehículos de exportación y de importación."Tenemos acero, material de acero como varilla, alambrón, que está parado, y tenemos contenedores, muchos de estos contenedores traen mercancía diversa, entre otras, la mercancía que movemos para tiendas de autoservicio".Del Cueto lamentó el impacto a la industria, ya que el reclamo de los maestros no tiene nada qué ver con el sector ferroviario, el cual se ha visto muy afectado por los bloqueos constantes que han padecido.